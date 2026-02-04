Una nueva emergencia

Señor Director:

La emergencia climática vivida en Maipú el fin de semana refleja una carencia estructural que arrastra el país hace décadas. Sin embargo, en el sur de Chile la situación es aún más crítica. Desde la promulgación de la Ley 19.525, en 1997, que entregó al Estado la responsabilidad de construir la infraestructura de aguas lluvias, los avances han sido limitados, incluso en ciudades como Puerto Montt, Osorno, Puerto Varas y Panguipulli, donde las precipitaciones superan los 1.000 mm. anuales y episodios como el de Maipú son recurrentes.

Ante la ausencia de esta infraestructura, el agua lluvia termina descargándose en el alcantarillado sanitario, diseñado exclusivamente para transportar aguas servidas. Esto provoca desbordes, daños a viviendas y espacios públicos, y efectos negativos para las personas y el medioambiente.

Así como hemos aprendido a hablar de emergencia hídrica frente a la sequía, es urgente asumir que también enfrentamos una emergencia en manejo de aguas lluvias, que solo crecerá en el tiempo. Avanzar decididamente en esta infraestructura es una condición básica para la adaptación al cambio climático y para proteger la calidad de vida en nuestras ciudades.

Sebastián Febres Varela

Gerente General Suralis S.A