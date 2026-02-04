Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Una nueva emergencia

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 3 de febrero de 2026 a las 22:09 hrs.

Señor Director:

La emergencia climática vivida en Maipú el fin de semana refleja una carencia estructural que arrastra el país hace décadas. Sin embargo, en el sur de Chile la situación es aún más crítica. Desde la promulgación de la Ley 19.525, en 1997, que entregó al Estado la responsabilidad de construir la infraestructura de aguas lluvias, los avances han sido limitados, incluso en ciudades como Puerto Montt, Osorno, Puerto Varas y Panguipulli, donde las precipitaciones superan los 1.000 mm. anuales y episodios como el de Maipú son recurrentes.

Ante la ausencia de esta infraestructura, el agua lluvia termina descargándose en el alcantarillado sanitario, diseñado exclusivamente para transportar aguas servidas. Esto provoca desbordes, daños a viviendas y espacios públicos, y efectos negativos para las personas y el medioambiente.

Así como hemos aprendido a hablar de emergencia hídrica frente a la sequía, es urgente asumir que también enfrentamos una emergencia en manejo de aguas lluvias, que solo crecerá en el tiempo. Avanzar decididamente en esta infraestructura es una condición básica para la adaptación al cambio climático y para proteger la calidad de vida en nuestras ciudades.

Sebastián Febres Varela
Gerente General Suralis S.A

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Histórica fábrica arrocera de Tucapel será reconvertida en el primer centro comercial de la ciudad de San Carlos
2
Empresas

Avisos de Google abren conflicto entre operadores de buses: cuando uno busca Turbus, aparece Flixbus
3
Empresas

Empresario estadounidense ingresa al mercado de bodegas en Chile de la mano de la familia Pérez-Cotapos
4
Economía y Política

Exdirectora de Dipres y el mayor déficit en 2025: "Este camino lleva a un mayor deterioro de la institucionalidad fiscal"
5
Empresas

Renuncia histórico vicepresidente de Entel: tiene planes para emprender en IA
6
Economía y Política

Economistas ven necesario un recorte de gasto cercano a US$ 3.000 millones para estabilizar las finanzas públicas
7
Regiones

Corte Suprema cierra litigio ambiental y ratifica fallo favorable a Collahuasi
8
Economía y Política

"No hay plata": el duro informe de Itaú sobre la situación fiscal 2025 y el nuevo incumplimiento de la meta
VER MÁS
VER MÁS