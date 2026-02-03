Señor Director:

A propósito de la entrevista publicada este domingo en DF Más, en la que se aborda el proceso que hoy analiza la FNE, me parece relevante aportar una mirada desde el territorio.

A comienzos de los años ‘30, los pioneros de la cordillera central construyeron refugios y andariveles con escaso capital, apostando por una visión de largo plazo. Ese esfuerzo dio origen a centros de montaña con condiciones únicas, ubicados a pasos de una capital y de un aeropuerto internacional.

Esa misma mirada puede hoy abrir una nueva etapa para los centros de montaña centrales, permitiendo su modernización y proyección hacia las próximas décadas. Avanzar hacia centros integrados, con inversiones en infraestructura, equipamiento, seguridad y servicios es una práctica habitual en los principales destinos de esquí del mundo y ha sido clave para su sostenibilidad.

Para quienes estamos vinculados a la montaña, la inversión que hoy se discute es inédita y representa una oportunidad concreta de desarrollo local, empleo y mejora en la calidad de vida de zonas históricamente postergadas.

Asimismo, permitiría posicionar a Chile como destino para competencias deportivas internacionales, entrenamiento en altura y una oferta moderna en hotelería, gastronomía y educación especializada, generando un impacto económico relevante.

En un contexto complejo para el país, existe hoy la oportunidad de proyectar los centros de montaña hacia el futuro, con inversiones que aseguren su desarrollo en las próximas décadas. A casi 100 años de los pioneros, hoy se podría avanzar hacia centros de montaña que sean un orgullo para Chile.

Juan Carlos Riquelme

Presidente Junta de Vecinos El Colorado