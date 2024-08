Ley Karin y el desafío en las organizaciones

Columnistas

Por María Belén Lagos, consultora de AHA Inclusión, y Karina Cisterna, directora ejecutiva de AHA Inclusión # SoyPromociona

La Ley Karin en Chile representa un hito crucial en la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Es mucho más que un conjunto de normas y procedimientos: su aplicación no es suficiente si no abordamos las raíces de la cultura laboral, donde hemos permitido, y en muchos casos normalizado, comportamientos de hostigamiento, burlas y exclusión. Esta ley nos permite redefinir lo que significa el respeto y la dignidad en el entorno laboral con una mirada inclusiva, pero este cambio no sucederá solo.

El primer desafío en esta implementación requiere un compromiso activo de los líderes, quienes debemos ser los primeros/as en modelar y promover un comportamiento respetuoso e inclusivo. Más que quedarnos en el “ya no se puede decir nada”, es movilizarnos para visibilizar y dejar de normalizar aquellos comportamientos que perpetúan situaciones hostiles en el trabajo.

Como personas que ejercemos el liderazgo debemos ir más allá de la "intención" de un comentario o la "sensibilidad" de quien lo recibe, y enfocarnos en garantizar un ambiente laboral donde podamos ser nuestra mejor versión.

El segundo desafío es incorporar la diversidad e inclusión, no solo desde la perspectiva de categorías de protección especial ante situaciones de acoso o violencia, sino también respecto a las condiciones de acceso que deben cumplir cada etapa del modelo de prevención y actuación.

Esto incluye la accesibilidad a los mecanismos de denuncia, particularmente en referencia a personas con discapacidad, y que se refleja en elementos tan concretos como la compatibilidad de nuestros canales de denuncia con lectores de pantalla, el uso de interpretación en lengua de señas y lectura fácil en los medios de difusión y comunicación interna, entre otras herramientas que contribuyen a lograr que trabajadoras/es puedan conocer los procedimientos y acceder a ellos en condiciones de equidad.

Al trabajo voy a ganarme la vida, y no a perderla, dice Claudia Salgado, hermana de Karin. Este debe ser el mantra que guíe nuestras acciones. Nuestra invitación es a apropiarnos de este momento y a liderar este cambio cultural de manera decidida, creando ambientes laborales donde el respeto, la inclusión y la seguridad sean innegociables.