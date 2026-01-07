Diálogos comerciales: cómo las alianzas globales impulsan el crecimiento para Chile y el Reino Unido

Desde el comercio medieval de lana hasta el auge manufacturero de la Revolución Industrial y el ascenso de Londres como centro financiero global, el Reino Unido siempre ha sido una nación comercial orgullosa y con visión de futuro.

Hoy, el compromiso del Reino Unido con el libre comercio se mantiene inquebrantable. Solo trabajando con socios como Chile podemos impulsar el crecimiento económico y crear oportunidades para las empresas.

El año pasado, el Reino Unido dio un paso importante para fortalecer estos lazos y se convirtió en el primer país europeo en unirse al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

Como un influyente bloque comercial que ahora representa casi el 15% del PIB mundial, el CPTPP facilita el comercio, simplificando trámites, abaratando costos y haciéndolo más inclusivo. De esta forma, el acuerdo proporciona a las empresas la certeza que necesitan para expandirse al extranjero, aumentando así las exportaciones y la inversión. Con el ingreso del Reino Unido al bloque, las empresas tanto británicas como chilenas están cosechando los frutos.

Con una de las economías más grandes del mundo, empresas innovadoras, universidades de prestigio y una fuerza laboral altamente capacitada, el Reino Unido se mantiene como un destino de inversión muy atractivo. Desde el lanzamiento de nuestra Estrategia Industrial, hemos asegurado compromisos de inversión sustanciales que superan los US$ 300 mil millones.

A medida que el CPTPP se expande, también lo hacen las oportunidades para empresas y Gobiernos por igual. Por ejemplo, las exportaciones e importaciones de bienes y servicios entre ambos países alcanzaron aproximadamente los US$ 2.500 millones en el último año, por lo que este acuerdo contribuirá a fortalecer cada vez más la relación comercial entre ambos países.

El CPTPP amplía las oportunidades comerciales entre Chile y el Reino Unido más allá del Acuerdo de Asociación firmado en 2021. Gracias a esto, las empresas pueden elegir el acuerdo que les resulte más conveniente. Pueden decidir qué tarifas aplicar, mientras que otros beneficios y disposiciones se activan automáticamente, sin necesidad de realizar trámites adicionales. En resumen, cada compañía elige el conjunto de reglas que mejor se ajuste a su cadena de suministro y bajo qué acuerdo quieren operar.

Con el CPTPP, más del 99 % de las exportaciones entre los países miembros están libres de aranceles, mientras que los aranceles sobre las importaciones se reducen en ambas direcciones.

En sectores como la industria agro-tecnológica, agropecuaria, infraestructura, industria minera y en la transición a las energías renovables, el acceso mejorado a licitaciones en ambos países podrá contribuir a un intercambio bilateral importante de conocimientos técnicos.

El CPTPP también facilita la inversión británica en Chile, lo que podría llevar a que empresas innovadoras elijan a este país como base para desarrollar tecnologías de producción o almacenamiento de hidrógeno. Esperamos que las iniciativas que impulsen el crecimiento sostenible y el CPTPP, promuevan una inversión significativa en el floreciente sector de energías renovables de Chile. El Reino Unido es el quinto mayor inversionista extranjero en Chile y esperamos que este acuerdo continúe impulsando nuestra presencia y colaboración en áreas estratégicas.

Esto es solo el comienzo. Mientras el CPTPP se expande y el Reino Unido celebra su primer aniversario como miembro del bloque, cabe reflexionar sobre lo que nos une: un compromiso compartido con un sistema multilateral de comercio sólido y estable, el crecimiento económico y la prosperidad para todos.