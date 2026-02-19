Click acá para ir directamente al contenido
El modelo brasileño

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 19 de febrero de 2026 a las 04:08 hrs.

Señor Director:
La discusión sobre un modelo de evaluación ambiental inspirado en Brasil es pertinente para enfrentar la creciente judicialización que afecta a la inversión en Chile. Que el Estado asuma la defensa de los permisos que otorga es una señal de coherencia institucional y puede contribuir a reducir la incertidumbre regulatoria.

Sin embargo, la experiencia brasileña no se explica solo por una defensa posterior de los permisos, sino por evaluaciones técnicas más robustas, definiciones tempranas de viabilidad y una mejor coordinación interinstitucional, factores que reducen la generación de conflictos socioambientales que luego terminan en tribunales.

Para Chile, adoptar este modelo exige fortalecer el relacionamiento territorial temprano como parte del proceso de evaluación ambiental. Los conflictos socioambientales no nacen en la etapa judicial, sino en la falta de gestión oportuna de las preocupaciones sociales y territoriales.

Francisco Bascur
Director ejecutivo B. Consultoría

