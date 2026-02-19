Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

El nuevo retail

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 19 de febrero de 2026 a las 04:04 hrs.

Señor Director:
La narrativa del fin del retail físico se repite con facilidad, pero pierde sustento al analizar la evolución de la inversión comercial y el rol productivo de las ciudades. Las recientes expansiones anunciadas por diversas marcas confirman el retorno de grandes inversiones al retail en Chile.

El retail físico dejó de ser solo un canal de venta. Hoy es infraestructura económica: sostiene empleo formal, dinamiza economías locales y mejora la productividad de los activos inmobiliarios. No es menor que represente cerca del 12% del PIB nacional. Chile cuenta con más de 300 centros comerciales y mantiene un pipeline activo de inversión, con nuevos malls y outlets en desarrollo o construcción, varios con proyección de operación en el corto plazo.

El riesgo no es la desaparición del retail físico, sino no comprender su transformación y perder competitividad frente a economías que ya invierten en su evolución.

Pilar Mocarquer Vidal
Arquitecta, Directora, MV Arquitectura & Construcción Retail

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Bancos adelantan eliminación de la tarjeta de coordenadas para transferencias
2
Economía y Política

"Tenemos un problema de gasto excesivo": Kast defiende necesidad de ajuste fiscal
3
Internacional

Las cadenas de EEUU reducen las porciones de sus comidas por el impacto de los medicamentos contra la obesidad y el alza en los costos
4
Economía y Política

Un economista de LarrainVial y un socio de Econsult: listos los coordinadores macro y de mercado de capitales para Hacienda
5
Empresas

Tras inversión de US$ 95 millones, Banmerchant vende a MetLife edificio de oficinas de lujo en Providencia
6
Empresas

Comité de Ministros mantiene calificación de dos proyectos y otorga RCA favorable a proyecto inmobiliario en Concón
7
Empresas

Chilefilms compra la participación de empresa española y toma el control de Mediapro Móviles Chile
8
Economía y Política

Primer condenado por contrabando de dinero en el aeropuerto de Santiago: ocultaba más de US$ 30.000 entre sus pertenencias
VER MÁS
VER MÁS