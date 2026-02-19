El nuevo retail

Señor Director:

La narrativa del fin del retail físico se repite con facilidad, pero pierde sustento al analizar la evolución de la inversión comercial y el rol productivo de las ciudades. Las recientes expansiones anunciadas por diversas marcas confirman el retorno de grandes inversiones al retail en Chile.

El retail físico dejó de ser solo un canal de venta. Hoy es infraestructura económica: sostiene empleo formal, dinamiza economías locales y mejora la productividad de los activos inmobiliarios. No es menor que represente cerca del 12% del PIB nacional. Chile cuenta con más de 300 centros comerciales y mantiene un pipeline activo de inversión, con nuevos malls y outlets en desarrollo o construcción, varios con proyección de operación en el corto plazo.

El riesgo no es la desaparición del retail físico, sino no comprender su transformación y perder competitividad frente a economías que ya invierten en su evolución.

Pilar Mocarquer Vidal

Arquitecta, Directora, MV Arquitectura & Construcción Retail