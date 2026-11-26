“Desde Puerto Montt, abrimos nuevas oportunidades para el sur de Chile” fue el lema bajo el cual este jueves se inauguró el Terminal 2 del Puerto Chincui, infraestructura logística portuaria ubicada a unos 15 kilómetros de la capital de la Región de Los Lagos.



El proyecto involucra una inversión cercana a los US$ 55 millones y tiene detrás a la firma Terminales Marítimos de la Patagonia (TMP), de propiedad del fondo CMB-LV Infraestructura III, administrado por CMB Prime; y los hermanos Jorge e Ivar Pacheco Alvarado, siendo estos últimos los que impulsaron en 2014 la entrada en operación de la primera parte del puerto.



Las dimensiones del Terminal 2 permitirán que puedan circular y descargar sus bienes barcos de hasta 244 metros de eslora y 14,4 metros de calado; con lo que el Puerto Chincui queda con capacidad para transferir cerca de 2,3 millones de toneladas al año.



La ceremonia inaugural, llevada a cabo en el mismo Terminal 2 en Puerto Montt, contó con la presencia de autoridades como el expresidente Eduardo Frei, el biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange; y el ministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado.

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Una inversión histórica



Entre los productos que transitan por el Puerto Chincui hay embarques de astillas, fertilizantes, alimento para salmones e incluso, en el Terminal 1 han desembarcado 33 aerogeneradores del proyecto eólico Puelche Sur. Además, infraestructura puede prestar servicios turísticos al estar disponible para desembarcar pasajeros de cruceros.



“En Chile existen pocos puertos comerciales de uso público impulsado por capitales privados”, destacó el presidente de TMP, Carlos Allimant, en sus palabras a los asistentes. “Con el Terminal 2, TMP ha invertido alrededor de US$ 100 millones en el Puerto Chincui y el centro logístico, en terrenos, infraestructura y equipamiento. Es la mayor inversión histórica en infraestructura portuaria al sur del Bío Bío. Gracias a ella, esta zona tan atractiva en lo turístico como clave en lo industrial, cuenta hoy con un puerto de primer nivel para atender sus necesidades logísticas de carga general y a granel”, afirmó.



Desde su vereda, el ministro del Interior, Claudio Alvarado reafirmó que el crecimiento económico es una prioridad para el gobierno. “Y ese crecimiento es inseparable de la inversión y del sector privado (...). Cuando una empresa decide invertir en Chile y especialmente en regiones, expresa una confianza en el país que merece ser correspondida. Los proyectos portuarios son de largo plazo y al Estado le corresponde dar certezas a quienes los emprenden con reglas claras y estables que permitan que iniciativas como esta se sigan concretando a lo largo de Chile”.

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En esta línea, la autoridad destacó al empresario Jorge Pacheco y su familia, fundadores de Empresas Marítimas Oxxean, que impulsó la construcción Puerto Chincui hace más de una década: "Es la historia de una persona que creyó en las potencialidades de nuestra región y que decidió transformar esa convicción en oportunidades concretas. Representa el valor de quienes se atreven a emprender, de quienes no esperan que las oportunidades llegan, sino que trabajan para construirlas", afirmó.



En 2023, específicamente, entró a la propiedad el fondo de inversión CMB Prime, que realizó una inyección de capital para poder desarrollar la ampliación de ese primer puerto y construir el Terminal 2. El gerente general de TMP, Juan Alberto Arancibia, señaló a DF que el trabajo conjunto entre ambas partes "ha sido una buena forma de fusionar dos visiones tal vez de hacer negocio. Cada uno pone su virtud: de empuje, riesgos, razón".

"Es un complemento bien interesante. Inversión local y un fondo de inversión que conoce el tema portuario. Eso yo creo que ha sido la clave de por qué ha sido tan exitoso… Y hoy día tenemos el desafío de llenar el puerto”, añadió.

