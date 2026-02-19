Mentorías y voluntariado

Señor Director:

La ONU declaró 2026 el Año Internacional del Voluntariado, lo que es una invitación a reflexionar sobre cómo entendemos el compromiso social. Según la Encuesta Nacional de Voluntariado 2025 de la Fundación Trascender, esta actividad se percibe como una forma de poner talentos al servicio de la sociedad (24,3%) y de relacionar personas de distintos orígenes (21,1%).

En Simón de Cirene, tenemos un voluntariado que nace desde el compromiso con el desarrollo de otros, a través de la la mentoría. Nuestra red tiene más de 1.200 profesionales que donan tiempo y ponen su experiencia al servicio de emprendedores y de las PYME que levantan proyectos que mueven la economía local, generan empleo y aportan al desarrollo. El país necesita reconocer, fortalecer y promover el voluntariado, especialmente el que acompañan procesos, para así generar un impacto a largo plazo.

Alejandra Iacobelli

Directora ejecutiva Corporación Simón de Cirene