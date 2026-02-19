Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Mentorías y voluntariado

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 19 de febrero de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

La ONU declaró 2026 el Año Internacional del Voluntariado, lo que es una invitación a reflexionar sobre cómo entendemos el compromiso social. Según la Encuesta Nacional de Voluntariado 2025 de la Fundación Trascender, esta actividad se percibe como una forma de poner talentos al servicio de la sociedad (24,3%) y de relacionar personas de distintos orígenes (21,1%).

En Simón de Cirene, tenemos un voluntariado que nace desde el compromiso con el desarrollo de otros, a través de la la mentoría. Nuestra red tiene más de 1.200 profesionales que donan tiempo y ponen su experiencia al servicio de emprendedores y de las PYME que levantan proyectos que mueven la economía local, generan empleo y aportan al desarrollo. El país necesita reconocer, fortalecer y promover el voluntariado, especialmente el que acompañan procesos, para así generar un impacto a largo plazo.

Alejandra Iacobelli
Directora ejecutiva Corporación Simón de Cirene

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Bancos adelantan eliminación de la tarjeta de coordenadas para transferencias
2
Economía y Política

"Tenemos un problema de gasto excesivo": Kast defiende necesidad de ajuste fiscal
3
Internacional

Las cadenas de EEUU reducen las porciones de sus comidas por el impacto de los medicamentos contra la obesidad y el alza en los costos
4
Economía y Política

Un economista de LarrainVial y un socio de Econsult: listos los coordinadores macro y de mercado de capitales para Hacienda
5
Empresas

Tras inversión de US$ 95 millones, Banmerchant vende a MetLife edificio de oficinas de lujo en Providencia
6
Empresas

Comité de Ministros mantiene calificación de dos proyectos y otorga RCA favorable a proyecto inmobiliario en Concón
7
Empresas

Chilefilms compra la participación de empresa española y toma el control de Mediapro Móviles Chile
8
Economía y Política

Primer condenado por contrabando de dinero en el aeropuerto de Santiago: ocultaba más de US$ 30.000 entre sus pertenencias
VER MÁS
VER MÁS