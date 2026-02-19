Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Columnistas
Columnistas

Nuevas propuestas para fortalecer la institucionalidad fiscal

Andrés Pérez, economista jefe para Latinoamérica en Banco Itaú

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 19 de febrero de 2026 a las 04:02 hrs.

El deterioro de las finanzas públicas sigue en el centro de la discusión política y económica. El tercer (gran) incumplimiento consecutivo de la meta de balance estructural es tan lamentable como severo, agravado porque el riesgo que se materializara fue alertado tempranamente tanto por el CFA como por agentes de mercado. Como hemos advertido -majaderamente-, la presión sobre nuestras finanzas públicas va mucho más allá de la coyuntura, reflejada en la persistencia de déficits, alza de deuda pública, menos ahorro en fondos soberanos y el deterioro en la clasificación de riesgo.

El punto de partida del Gobierno entrante será bastante más exigente que el previsto y se requerirán acciones importantes para cuadrar el círculo. Acá va un granito de arena…

En mayo del año pasado, publiqué una columna con propuestas de fácil implementación para fortalecer la comunicación de las finanzas públicas y su oportuna rendición de cuentas. Lamentablemente, no han sido consideradas, pero las reitero (en resumen): publicar una métrica de necesidades totales de financiamiento como porcentaje del PIB; actualizar estimaciones de elasticidades periódicamente; comunicados institucionales por movimientos extraordinarios en los ingresos de la caja fiscal; publicar el IFP previo a su presentación al Congreso; establecer horarios de publicación de los principales informes mensuales, y consolidar recuadros históricos de los IFP en el sitio web institucional.

A ellas, hoy sumo otras que contribuirían a fortalecer la institucionalidad fiscal:

  1. Tal como se planteó en la campaña, avanzar decididamente en un recorte significativo del gasto fiscal, con medidas administrativas y legislativas, e informar sobre sus efectos en menores necesidades de financiamiento continuamente.
  2. Proyectar ingresos y gastos de manera conservadora, incorporando la experiencia acumulada de los últimos años.
  3. Realizar una revisión exhaustiva de las deudas de arrastre pendientes.
  4. Proponer un plan de aportes al FEES para llevarlo en el mediano plazo a lo sugerido por el FMI (5%-7% del PIB), desde el 1% actual.
  5. Incorporar escenarios alternativos de proyección más exigentes en los IFP, en línea con la recomendación del CFA.
  6. Por el lado del financiamiento, agendar investor calls trimestrales que sean forward-looking, al alero de los calendarios de subasta de bonos en moneda local.

Es fundamental recuperar el ancla fiscal.
Es una buena noticia que los spreads soberanos han descendido a los niveles previos a la crisis social, probablemente influidos por expectativas de una rápida consolidación fiscal, la persistencia de elevados precios del cobre y mayor crecimiento potencial, los que contribuirían a una pronta estabilización de la deuda pública. Mantener estas condiciones favorables de financiamiento dependen del cumplimiento (ahora sí que sí) de metas fiscales ambiciosas hacia adelante.

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Bancos adelantan eliminación de la tarjeta de coordenadas para transferencias
2
Economía y Política

"Tenemos un problema de gasto excesivo": Kast defiende necesidad de ajuste fiscal
3
Internacional

Las cadenas de EEUU reducen las porciones de sus comidas por el impacto de los medicamentos contra la obesidad y el alza en los costos
4
Economía y Política

Un economista de LarrainVial y un socio de Econsult: listos los coordinadores macro y de mercado de capitales para Hacienda
5
Empresas

Tras inversión de US$ 95 millones, Banmerchant vende a MetLife edificio de oficinas de lujo en Providencia
6
Empresas

Comité de Ministros mantiene calificación de dos proyectos y otorga RCA favorable a proyecto inmobiliario en Concón
7
Empresas

Chilefilms compra la participación de empresa española y toma el control de Mediapro Móviles Chile
8
Economía y Política

Primer condenado por contrabando de dinero en el aeropuerto de Santiago: ocultaba más de US$ 30.000 entre sus pertenencias
VER MÁS
VER MÁS