Nuevas propuestas para fortalecer la institucionalidad fiscal

El deterioro de las finanzas públicas sigue en el centro de la discusión política y económica. El tercer (gran) incumplimiento consecutivo de la meta de balance estructural es tan lamentable como severo, agravado porque el riesgo que se materializara fue alertado tempranamente tanto por el CFA como por agentes de mercado. Como hemos advertido -majaderamente-, la presión sobre nuestras finanzas públicas va mucho más allá de la coyuntura, reflejada en la persistencia de déficits, alza de deuda pública, menos ahorro en fondos soberanos y el deterioro en la clasificación de riesgo.

El punto de partida del Gobierno entrante será bastante más exigente que el previsto y se requerirán acciones importantes para cuadrar el círculo. Acá va un granito de arena…

En mayo del año pasado, publiqué una columna con propuestas de fácil implementación para fortalecer la comunicación de las finanzas públicas y su oportuna rendición de cuentas. Lamentablemente, no han sido consideradas, pero las reitero (en resumen): publicar una métrica de necesidades totales de financiamiento como porcentaje del PIB; actualizar estimaciones de elasticidades periódicamente; comunicados institucionales por movimientos extraordinarios en los ingresos de la caja fiscal; publicar el IFP previo a su presentación al Congreso; establecer horarios de publicación de los principales informes mensuales, y consolidar recuadros históricos de los IFP en el sitio web institucional.

A ellas, hoy sumo otras que contribuirían a fortalecer la institucionalidad fiscal:

Tal como se planteó en la campaña, avanzar decididamente en un recorte significativo del gasto fiscal, con medidas administrativas y legislativas, e informar sobre sus efectos en menores necesidades de financiamiento continuamente. Proyectar ingresos y gastos de manera conservadora, incorporando la experiencia acumulada de los últimos años. Realizar una revisión exhaustiva de las deudas de arrastre pendientes. Proponer un plan de aportes al FEES para llevarlo en el mediano plazo a lo sugerido por el FMI (5%-7% del PIB), desde el 1% actual. Incorporar escenarios alternativos de proyección más exigentes en los IFP, en línea con la recomendación del CFA. Por el lado del financiamiento, agendar investor calls trimestrales que sean forward-looking, al alero de los calendarios de subasta de bonos en moneda local.

Es fundamental recuperar el ancla fiscal.

Es una buena noticia que los spreads soberanos han descendido a los niveles previos a la crisis social, probablemente influidos por expectativas de una rápida consolidación fiscal, la persistencia de elevados precios del cobre y mayor crecimiento potencial, los que contribuirían a una pronta estabilización de la deuda pública. Mantener estas condiciones favorables de financiamiento dependen del cumplimiento (ahora sí que sí) de metas fiscales ambiciosas hacia adelante.