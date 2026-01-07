Click acá para ir directamente al contenido
Cartas

¿Acusación inflada o pena posible?

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 8 de enero de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

A propósito de la reciente acusación fiscal presentada en contra de la exalcaldesa Cathy Barriga, en la cual se solicita imponer una condena de 23 años, cabe preguntarse si estamos ante una acusación inflada dirigida a los medios de comunicación y a la opinión pública, o frente a una pena real y jurídicamente posible de imponer a la exalcaldesa de Maipú.

Si bien podría pensarse que las penas solicitadas han sido abultadas con el fin de generar expectación y otorgar mayor gravedad al caso, conviene recordar que hace solo un mes atrás el ex director general de la PDI, quien llegó en libertad a enfrentar su juicio oral por delitos de similar naturaleza, fue condenado a una pena efectiva de 17 años de privación de libertad.

En consecuencia, más allá del impacto mediático que inevitablemente rodea este tipo de causas, lo cierto es que en el caso Barriga, ambos escenarios, resultan plausibles tanto desde una perspectiva mediática como legal.

Nelson Salas Stevens

Abogado penalista

