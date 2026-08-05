Adolescentes expuestos, reguladores en silencio

Señor Director:

La forma en que el Estado ha enfrentado la regulación de las apuestas online ilegales exhibe una llamativa falta de coherencia entre sus propios organismos.

La Corte Suprema ratificó, sin ambigüedad, la ilegalidad de esta actividad en Chile. Pese a ello, el SII resolvió cobrar IVA sobre ella, trasladando la retención tributaria a bancos, emisores de tarjetas y operadores de pago del sistema financiero regulado.

Esta incoherencia tiene un costo social directo: miles de niños, niñas y adolescentes están expuestos a una industria que opera al margen de la ley y que, además, cuenta de facto con la validación de actores regulados del sistema financiero. Que instituciones fiscalizadas por el Estado terminen intermediando esos flujos no es un tecnicismo, sino un factor que normaliza el acceso de un público menor de edad a una actividad ya calificada de ilícita por la justicia.

En ese contexto, sorprende el silencio de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). ¿Resulta indiferente para el regulador que entidades bajo su supervisión intermedien flujos de una actividad ilegal, o que buena parte de los clubes de fútbol profesional, sujetos a su fiscalización en materia de gobierno corporativo, tengan como principal financista a plataformas fuera de la ley? La omisión expone al sistema financiero a riesgos legales y reputacionales, pero el riesgo mayor es otro: mientras el Estado no actúe con la misma claridad que ya mostró el Poder Judicial, serán niños, niñas y adolescentes quienes paguen el costo de esta indefinición.

Desde el directorio de América Solidaria hacemos un llamado a los organismos que ya cuentan con atribuciones a pronunciarse formalmente. Poner a niños, niñas y adolescentes primero requiere que el Estado responda con la misma claridad en todos sus frentes.

AMÉRICA SOLIDARIA

IGNACIA SALAS, JAVIER COX, ENRIQUE GARCÍA, SEBASTIÁN VILLARREAL, JOSÉ LUIS BARROILHET, ALEJANDRA KANTOR, NICOLE JEQUIER, DANIELLE LAPORT, VERÓNICA AGUAYO.