Alternativas al Bono Pie

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 18 de diciembre de 2025 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

La discusión sobre el bono pie no debe centrarse solo en su eliminación, sino en cómo asegurar que el sistema mantenga mecanismos que preserven el acceso, la profundidad y la dinámica del mercado inmobiliario.

Si este mecanismo se retira, el sistema requerirá soluciones sustitutivas que mitiguen el mayor esfuerzo financiero inicial. Una alternativa razonable sería reactivar iniciativas como el proyecto “Pie Cero”, planteado por la excandidata Evelyn Matthei, orientado a subsidiar parte del pie para jóvenes y primeras adquisiciones.

Es fundamental que la banca evalúe la reinstalación de financiamiento al 90% del valor de la propiedad y la ampliación de plazos a 40 años en forma transversal. Ambas medidas permitirían reducir el pie exigido y hacer más manejable el dividendo, sin relajar los estándares de riesgo.

Otra vía complementaria sería establecer un nuevo Fogaes, incluso sin subsidio a la tasa, aplicable a propiedades de hasta UF 5.000.

De no implementarse medidas compensatorias, el mercado podría avanzar hacia una mayor concentración, en la que los grandes inversionistas capturen una porción creciente de la oferta disponible, desplazando al pequeño inversionista y restringiendo el acceso de la clase media a la construcción de patrimonio.

Sandra Jerez

Gerente General Capital Inteligente

