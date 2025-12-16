Con foco en el recorte de US$ 6.000 millones: los nombres que suenan para asumir la Dipres en el Gobierno de Kast

La Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda históricamente ha sido un organismo clave para el Estado chileno.

Es que es el encargado de velar por la asignación y uso eficiente de los recursos públicos, mediante la aplicación de sistemas e instrumentos de gestión financiera, programación y control de gestión.

La oficina de su director está a pasos de la del ministro de Hacienda y ha sido un semillero de autoridades académicas, políticas y del mundo empresarial. Por ejemplo, han sido directores de Dipres Juan Villarzú, Edgardo Boeninger, José Pablo Arellano, Joaquín Vial, Mario Marcel y Rosanna Costa, por citar algunos.

Y de cara al nuevo ciclo que abre la Presidencia de José Antonio Kast el próximo 11 de marzo, la repartición tendrá una importancia inclusive mayor: implementar el masivo recorte de gasto público por US$ 6.000 millones en 18 meses que prometió el mandatario electo, y cuya magnitud y temporalidad está en revisión.

Por lo mismo, quien asuma la titularidad de Dipres -hoy en manos de la ingeniera Javiera Martínez- tendrá una tarea titánica sobre sus hombros, en dupla con el nuevo ministro o ministra de Hacienda del gabinete del republicano.

Quien sea designado también tendrá como una de sus primeras tareas elaborar el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre del próximo año, que tradicionalmente se da a conocer entre fines de abril e inicios de mayo.

En dicho reporte se cuantificará la necesidad real del recorte de gasto, así como su temporalidad, abriéndose la posibilidad de ya no hablar de 18 meses, sino de un horizonte mucho más amplio.

También, si el Fisco vuelve a incumplir la meta de balance estructural este año, dicho IFP deberá incluir el plan de medidas correctivas que buscará evitar un nuevo deterioro en las métricas presupuestarias.

Los candidatos

Múltiples fuentes consultadas explican que la definición de quién liderará la Dipres dependerá exclusivamente de quién encabezará Hacienda: Jorge Quiroz o José Luis Daza, aunque no se descartan sorpresas de último minuto.

Hasta el momento, uno de los principales candidatos a asumir el cargo es Tomás Bunster.

El ingeniero civil industrial y magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en ingeniería hidráulica -ambos de la UC- ha sido la mano derecha de Quiroz en el diseño del programa económico de Kast. De hecho, desde enero del 2023 es socio de la consultora del posible titular de Hacienda del nuevo mandatario. Bunster tiene experiencia en el Estado, ya que fue asesor en Obras Públicas entre 2019 y 2022 bajo la gestión de Alfredo Moreno. Allí, estuvo a cargo del análisis, evaluación, implementación y seguimiento de proyectos en materia de recursos hídricos, inversión pública y concesiones.

Otro nombre fuerte para el cargo es el economista de la UC José Ignacio Llodrá. Con un MBA del MIT y una maestría en Administración Pública de Harvard -cursó ambos en paralelo-, Llodrá conoce de cerca los pormenores de Hacienda, ya que fue jefe de gabinete en Dipres bajo las direcciones de Rodrigo Cerda y Matías Acevedo entre 2018 y 2021, para luego pasar al Segundo Piso en La Moneda. Hoy radicado en Washington, ha escrito sobre temas presupuestarios, elaborando una propuesta para regular las transferencias desde el Estado hacia las ONG.

La directora ejecutiva de LyD, Bettina Horst, también ha sido mencionada en las conversaciones. Economista de la U. Gabriela Mistral y con un magíster en la UC, fue senior fellow en la Atlas Economic Research Foundation en Washington y jefa del Área Monetaria del Departamento de Estudios del Banco Central entre 1995 y 2000. Ha investigado sobre materias fiscales y formó parte del grupo de 16 economistas que elaboraron una propuesta para crear un fondo Covid por hasta US$ 12.000 millones en 2020 para afrontar la emergencia sanitaria. En 2019, fue coautora de un estudio elaborado en conjunto con el CEP, Chile 21, LyD y Espacio Público sobre modernización del Estado.

Cercanos señalan que una eventual llegada al equipo de Hacienda dependerá, entre otros factores, de la virtual nominación de su esposo, Darío Paya, como ministro de Relaciones Exteriores.

Otros nombres que están sobre la mesa son el exsubdirector de Presupuestos entre 2018 y 2020, Mauricio Villena, quien hoy es decano de la Facultad de Economía y Empresa de la UDP y fue economista jefe de la Dipres entre 2010 y 2012; y el hoy director de Políticas Públicas de la CPC, Cristóbal Gamboni, quien trabajó en el Banco Central y fue coordinador macro y de Finanzas Internacionales de Hacienda (2021-2022) y jefe de Estudios de la Dipres (2019-2021).