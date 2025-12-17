Quiroz desmenuza ante empresarios el plan económico de Kast con foco en orden fiscal y generación de empleo

Ante el consejo general de la Sofofa, el principal asesor económico del Presidente electo detalló el alcance de las medidas. En la cita, además, pidió al empresariado “no hacer leseras”.

A las 17.15 horas exactas de este miércoles llegó hasta el edificio de la industria el principal asesor -y candidato a asumir como Ministro de Hacienda- del gobierno de José Antonio Kast, Jorge Quiroz, para participar en el último consejo general del año de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).

Una visita ilustre, y que se reflejó en la cantidad de asistentes que llegó hasta el encuentro, y es que, desde temprano, pasadas las 16 horas comenzaron a llegar diversos consejeros del gremio interesados en escuchar de primera fuente los principales lineamientos e ideas en materia económica que busca impulsar el próximo gobierno.

La dinámica fue simple. El consejo partió con una exposición liderada por la presidenta del gremio, Rosario Navarro, en la que se le habló a Quiroz acerca de Prisma, una plataforma diseñada por Sofofa que utiliza inteligencia artificial para sistematizar y analizar más de 30 años de información del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Su objetivo: identificar las principales barreras para las inversiones, acelerar la creación de empleo formal y fomentar el crecimiento.

“La idea era invitar a Jorge para que nos planteara qué desafíos ve por delante, cómo el sector empresarial puede ser un aporte, qué cosas -como el proyecto Prisma-, se pueden poner a disposición, dónde hay herramientas e instrumentos desde el conocimiento empresarial que pudiéramos aportar para la puesta en marcha del proyecto del Gobierno que viene, que entrará el 11 de marzo”, dijo Navarro a la salida.

Jorge Quiroz junto a Heriberto Urzúa, vicepresidente de Sofofa.

Según agregó la dirigenta gremial, como sector han estado trabajando en la identificación de los “cuellos de botella” y diversos problemas que hay en la materialización de proyectos de inversión. Un trabajo que el gremio hará llegar al equipo de Kast.

“Él quería conocer desde la dimensión empresarial, los dolores, las oportunidades; y, entonces, esa fue la primera parte (...) Él nos mencionó que ellos también están con unas herramientas de inteligencia artificial, buscando cómo destrabar, que hay cosas que son más simples de resolver”, destacó Navarro.

La agenda

Luego fue el turno del economista, quien en una exposición que se extendió hasta cerca de las 18.25 horas habló de los lineamientos principales del programa económico de Kast.

En el detalle, Quiroz expuso tres grandes temas: facilitación regulatoria, modificaciones tributarias -pero con foco laboral- y ajuste fiscal.

En relación a la primera temática, el foco de la conversación se centró en la necesidad de abordar la problemática en torno al uso de suelos y los problemas de gestión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

La consejera de Sofofa y también presidenta CPC, Susana Jiménez.

Ya en el terreno tributario, el diálogo se centró en la reducción de la tasa del impuesto de primera categoría del 27% actual, a 23%, para todas las empresas medianas y grandes. Un cambio que también contempla incluir otra rebaja adicional, desde el 23% al 20%, en promedio, para las firmas que contraten trabajadores con riesgo de caer en la informalidad.

En esta dimensión, adicionalmente, la apuesta es que esto funcione a través de un mecanismo de crédito tributario asociado al pago de remuneraciones con cotizaciones.

“Fue muy enfático en decir que la apuesta está en la generación de empleos, en proteger los puestos de trabajo”, relató un asistente al encuentro de la Sofofa.

Sobre la idea de un ajuste fiscal, comentó a los asistentes que las arcas del Estado es un tema que les preocupa y que lo tienen como prioridad.

Cristián Infante junto a Charles Kimber

“No hacer leseras”

Pero más allá de las propuestas y alcance del programa, Quiroz también aprovechó la instancia para enviar algunos mensajes al mundo empresarial.

Así, por ejemplo, pidió a los asistentes “cuidar la cultura empresarial y defender la labor de los privados”, un llamado que además estuvo acompañado de una invitación “a no hacer leseras”.

Una reflexión que entregó bajo la premisa de que un nuevo escándalo empresarial “podría sepultar” al próximo gobierno.

“El mensaje fue claro, no puede haber otro caso de colusión en este país”, relató un asistente.

En esa línea, el asesor de Kast enfatizó en que se debe proteger el rol de los privados y su aporte. De esta forma, puso de ejemplo la industria del salmón, y planteó que es una industria muy importante y que no se debe destacar solo lo negativo de la misma.

“Ojalá se entusiasme”

El día después de la visita a Buenos Aires acompañando al Presidente electo, José Antonio Kast, a diversas reuniones con empresarios, el jefe económico del republicano, Quiroz señaló que espera que José Luis Daza se sume al gabinete del próximo Gobierno.