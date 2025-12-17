Sergio Aratangy: “Habrá una tensión no solo en el sistema de AFP, habrá una tensión en el mercado financiero”

En el panel de conversación organizado por HD Legal participaron representantes de las AFP, de la Superintendencia de Pensiones y del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP).

El jefe de la División Financiera de la Superintendencia de Pensiones aseguró que “estamos con una cantidad demasiado grande de cosas ocurriendo al mismo tiempo”.

La implementación de la reforma de pensiones es uno de los desafíos en materia financiera de cara a 2026.

En enero, comenzará el pago de los beneficios del Seguro Social -que es administrado por el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP)- y luego habrá una serie de retos e hitos que marcarán el próximo año.

Con el fin de conversar sobre el proceso, la firma HD Legal, a través del área capital markets del estudio, organizó un seminario titulado Reforma de Pensiones: desafíos y oportunidades, en el que participaron distintos actores, tanto de las AFP, como de la Superintendencia de Pensiones y el FAPP.

El primer panel estuvo moderado por la directora de HD, Carolina Philipps y comenzó con la mirada del regulador. El jefe de la división financiera de la Super de Pensiones, Sergio Aratangy, aseguró que “tenemos una cantidad de cambios enormes en muy poco tiempo”.

Desde su punto de vista, “estamos con una cantidad demasiado grande de cosas ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, habrá una tensión no solo en el sistema AFP, habrá una tensión en el mercado financiero chileno”.

Y lo graficó con que “la conversión de multifondos a fondos generacionales va a ser un Big Bang. La ley definió una fecha, un día en que eso ocurre y eso es demasiado exigente”.

Traspasos

Una de las preocupaciones que la industria de AFP ha reiterado en varias ocasiones tiene que ver con las implicancias que puede tener la subasta por el stock del 10% de los afiliados cada dos años

Aratangy manifestó que “no hay la necesidad de liquidar todos los activos. La mayor parte de ellos es fácilmente traspasable, algunos difícilmente traspasable, otros tal vez no traspasables y eso está contemplado en la ley”. Por ende, estimó que “hay que estudiar muy bien cómo hacerlo, para que los efectos sean los más razonables dentro de lo que hay”.

El representante del regulador añadió que “la función de la Superintendencia de Pensiones en este juego es aplicar lo que está en la ley de la mejor forma posible”.

Una frase que llamó la atención del público asistente fue una esgrimida por el representante del regulador.

“Esta ley fue el acuerdo posible. Tenemos claro que no es lo que debería ser en términos técnicos como la mejor cosa, pero fue lo posible. Es mucho mejor que nada. Es mejor de lo que estaba en la mayor parte de los aspectos”, planteó.

Quien inmediatamente reaccionó a sus declaraciones fue la presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi. “Cuando una ley queda no tan bien hecha, como decía Sergio (Aratangy), que técnicamente no es lo mejor que podría haber sido, ¿se requiere un cambio de ley? Sí”, planteó la economista.

Yazigi añadió que “la regulación puede hacer que el árbol crezca chueco o derecho. Y, por lo tanto, es súper importante el rol de la Superintendencia en cada una de las normativas que van surgiendo día a día”.

Riesgo institucional

En tanto, el gerente general de AFP PlanVital, José Joaquín Prat, añadió como riesgo adicional las garantías institucionales que existan “para que el día de mañana no vayan a haber otros intereses, muy loables, por supuesto, de promover el emprendimiento local, de mantener el tipo de cambio a un nivel que favorezca la economía y tantas otras buenas motivaciones, pero distintas del objetivo por el cual están los fondos de pensiones, que es construir mejores pensiones y mejor rentabilidad”.

Y se explayó: “¿Cuál es una garantía institucional que tenemos hoy en el país para que ese regulador el día de mañana no vaya a ser presa de conflictos de interés de este tipo?”.

Prat agregó que “al entregarse al regulador la definición de un benchmark único, lo que se está haciendo es entregarle la definición de dónde se pone cada peso” y fue enfatico en que “no hay regulador en Chile más allá de la Superintendencia de Pensiones, que tenga la responsabilidad de definir dónde se invierten US$ 200 mil millones o probablemente US$ 300.000 en no mucho tiempo más”.

En esa línea, planteó que es relevante analizar “cuál es el riesgo de uso político que tenemos el día de mañana... Probablemente no en el regulador de hoy día y no en el regulador de mañana, pero sí el de pasado mañana”.

