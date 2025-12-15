Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Pensiones
Pensiones

Anuncios sobre migración, seguridad y crecimiento: lo que moverá el mercado según AFP Capital

La administradora dijo que la reacción de la bolsa de este lunes fue la esperada, ya que se había anticipado el triunfo de José Antonio Kast.

Por: María Paz Infante

Publicado: Martes 16 de diciembre de 2025 a las 04:00 hrs.

Pensiones AFP AFP Capital migracion crecimiento María Paz Infante
<p>Anuncios sobre migración, seguridad y crecimiento: lo que moverá el mercado según AFP Capital</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Tras el triunfo de Kast, JPMorgan apunta a una moderación del recorte del gasto por US$ 6.000 millones para evitar impactos sobre la economía
2
Economía y Política

Kast activa agenda en La Moneda “chica” y viaja a Argentina con CPC y Sofofa para reunión con Milei y empresarios
3
Empresas

McKinsey planea recortar miles de empleos para bajar sus costos, en el mismo tipo de ajuste que la consultora suele recomendar a sus propios clientes
4
Empresas

Inmobiliaria y constructora ganan disputa iniciada por vecinos que reclamaban por nuevo proyecto en Las Tacas
5
Empresas

CMF multa a Gonzalo Bofill con $ 8 millones por comprar acciones de hipódromo en Valparaíso en periodo de bloqueo
6
Empresas

Gonzalo Said y el futuro Gobierno: “La mejora del clima de negocios no ocurre de manera automática”
7
Economía y Política

Hacienda sube la presión sobre los ministerios y les pide devolver los saldos sin usar en cuentas corrientes
8
Empresas

Acreedores visan reorganización de Santa Martina: dueños no venden y acuerdan millonario pago a banco
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete