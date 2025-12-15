Anuncios sobre migración, seguridad y crecimiento: lo que moverá el mercado según AFP Capital

La administradora dijo que la reacción de la bolsa de este lunes fue la esperada, ya que se había anticipado el triunfo de José Antonio Kast.

El resultado de las elecciones presidenciales y el nuevo panorama político que enfrentará Chile a partir de marzo, con un giro hacia la derecha, se tomó el análisis del mercado este lunes.

Si bien el IPSA cayó 0,94%, la victoria de Kast estaba internalizada en la plaza local. El selectivo venía de cerrar el viernes en históricos 10.400 puntos, cuando marcó su récord número 69 de este año.

A través de un webinar, AFP Capital -que gestiona casi el 19% del total de los activos del sistema de pensiones obligatorio- abordó el desempeño de los mercados este año y la reacción a los últimos acontecimientos políticos.

El gerente general de la administradora, Renzo Vercelli, destacó el buen desempeño de las acciones y la renta fija en 2025, performance que ha impactado positivamente en los multifondos, que acumulan retornos de dos dígitos en lo que va del año.

“Si esos anuncios tienen alguna línea clara hacia mayor crecimiento y seguridad, la reacción del mercado debería ser positiva”, señaló el vicepresidente de inversiones, Francisco Guzmán.

El ejecutivo resaltó especialmente la rentabilidad del IPSA en lo que va del año, que supera el 50%.

En la instancia, el CEO conversó con el vicepresidente de inversiones de AFP Capital, Francisco Guzmán, quien analizó el día post victoria de Kast.

“La reacción del mercado ha sido la esperada, porque ya se había anticipado este escenario”.

El ejecutivo ahondó en que se dio el escenario que proyectaban las encuestas -con una diferencia relevante a favor de Kast- “y por lo tanto, la reacción del mercado hoy (lunes) está siendo bien normal”.

Guzmán anticipó que “lo que esperamos hacia delante que debiera impactar al mercado local son los anuncios relacionados a inmigración, seguridad, crecimiento económico y otros que han sido la parte importante de la propuesta que viene del nuevo Gobierno”.

Y añadió: “Si esos anuncios tienen alguna línea clara hacia mayor crecimiento y seguridad, la reacción del mercado debería ser positiva”.

En la conversación, Vercelli preguntó a Guzmán si anuncios de nombres para el futuro gabinete pudieran influir. “Sí, porque siempre los ministros juegan un rol muy importante para ejecutar el programa, que ya es conocido en parte, pero también el líder de cada una de esas carteras hace algo de diferencia”, respondió Guzmán.

Retornos de los fondos en 2026

Ambos ejecutivos destacaron el rendimiento de los mercados este año. Para Guzmán, 2025 “está siendo un año extraordinario en términos de retorno, con casi el doble del retorno normal de los multifondos”, llegando a prácticamente 20% nominal en el caso del fondo A y 11% en el E.

De cara a 2026, adelantó que “esperamos retornos más normales, algo más cercanos al 9% o 10% en los fondos del A al C, y eso tiene implícito un porcentaje de crecimiento en torno al 3,3% a nivel global”.

Al respecto, estimó que la variable más relevante es la expectativa de crecimiento que se empiece a generar con Chile para los próximos años y “si vemos que este cambio de Gobierno produce un ambiente de inversión más alto del que hemos tenido, va a tener implicancias positivas para el crecimiento económico y potencialmente para los activos chilenos”.