Fondos de pensiones cerraron 2025 con las rentabilidades más altas en seis años
El fondo A obtuvo ganancias por 14,89% real, el B escaló 13,14%, el C avanzó 12,18%, el D sumó 10,47% y el E anotó retornos por 8,06%.
El año 2025 estuvo marcado, tanto a nivel local como global, por un positivo desempeño de las bolsas.
Lo anterior, se tradujo en un ejercicio con altas rentabilidades para los fondos de pensiones, que registraron su mejor performance desde 2019, vale decir, en seis años.
Las ganancias estuvieron lideradas por los multifondos más riesgosos del sistema que registraron rentabilidades de dos dígitos, en el caso de cuatro de los cinco fondos que componen el sistema de AFP.
El fondo A escaló 14,89% real durante el año que recién concluyó, mientras que el B acumuló retornos por 13,14%, según el reporte de la Superintendencia de Pensiones sobre la base de los valores cuota. Poco más atrás se ubicó el C, que cerró con una rentabilidad real de 12,18%.
Por su parte, los fondos más conservadores del esquema, vale decir, el D y E, también alcanzaron el mejor rendimiento de los últimos seis años, tras terminar 2025 con retornos reales de 10,47% y 8,06%, respectivamente.
Los fondos de pensiones totalizaron activos por US$ 239.310 millones.
Razones del alza
De acuerdo con el regulador, entre los factores que explican los resultados destacó el positivo comportamiento que tuvieron durante 2025 los mercados bursátiles internacionales, situación que estuvo en gran medida relacionada al auge de las empresas tecnológicas y la adopción de la inteligencia artificial en las economías globalizadas.
Otro factor determinante fue la política monetaria expansiva por parte de los principales bancos centrales del mundo, a lo que se sumaron datos económicos más sólidos de lo esperado en algunos países y sectores productivos, variables que ayudaron a sostener y reforzar la confianza de los inversionistas.
En el caso de la renta fija, se observó una caída en las tasas de interés de los títulos de deuda local, lo que se tradujo en un aporte positivo a la rentabilidad de los fondos de pensiones por medio de las ganancias de capital.
