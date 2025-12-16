Decretan arraigo nacional y firma mensual para exgerenta de Puerto Coronel tras ser formalizada por administración desleal
La Fiscalía imputó a Michelle Prater por omisión en sus deberes fiduciarios al no frenar el esquema de facturas falsas que desvió $ 626 millones hacia sociedades vinculadas al expresidente y fundador del terminal, Eduardo Hartwig.
Noticias destacadas
El Juzgado de Garantía de Coronel decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual contra Michelle Prater, exgerenta general interina de Puerto Coronel, tras ser formalizada por el Ministerio Público como autora del delito de administración desleal.
Según la fiscal de Alta Complejidad, Glenda Lagos, la responsabilidad penal de Prater no radica en la ejecución directa de desvíos, sino en una omisión crítica de sus deberes de gobernanza y que estando en pleno conocimiento de las maniobras financieras irregulares, “omitió generar acciones para evitar la fuga de dineros” y falló en su obligación legal de “salvaguardar el patrimonio de Puerto Coronel”.
El esquema defraudatorio
De acuerdo a los antecedentes recabados en la investigación, el perjuicio económico, calculado en $ 626 millones, se materializó mediante la emisión de facturas ideológicamente falsas por servicios no prestados. Estos fondos fluyeron desde la caja de la compañía portuaria hacia Inversiones Codegua Ltda., de propiedad de Eduardo Hartwig, expresidente del directorio y fundador de la compañía.
La persecutora detalló que Hartwig, en concertación con el exgerente general Javier Anwandter y el exgerente de Administración y Finanzas, Daniel Chamorro, operaron este mecanismo en el que, según la tesis de la fiscal, Michelle Prater habría permitido dar continuidad de los pagos y la disposición del patrimonio social, sin aprobación del directorio, facilitando el lucro de terceros por sobre los intereses de la empresa. Además, se reveló la entrega de $ 10 millones en efectivo a Hartwig provenientes de fondos reservados sin justificación contable.
Medidas cautelares
En la misma jornada se definieron las medidas para el también exgerente general de Puerto Coronel, Javier Anwandter, quien quedó sujeto a las mismas cautelares que Prater; es decir, arraigo nacional y firma mensual y para el empresario Hernán Romero Sáez, hermano del diputado Leonidas Romero, quien enfrentó cargos por un esquema paralelo. En el caso de este último, es investigado por una operación de permuta de bienes con la sociedad inmobiliaria Delsava S.A., la cual habría generado un detrimento adicional a la empresa portuaria por más de $ 482 millones.
Aunque Romero quedó con arraigo nacional y firma mensual, el tribunal acogió la solicitud de su defensa para fijar una caución económica. El empresario deberá pagar una fianza de $ 3 millones para suspender temporalmente su prohibición de salir del país y concretar un viaje familiar a Brasil programado para febrero.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Yupa: la boutique de distribución de fondos estadounidenses de los exejecutivos de primera línea de AFP Cuprum
Se centra en gestoras de activos alternativos de nicho de EEUU. Priorizará la captación de inversiones en banca privada, multifamily office y oficinas familiares individuales.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete