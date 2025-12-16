Francisco Murillo dejará SURA Asset Management a partir de enero

El ejecutivo que lidera los negocios de administración de fondos de pensiones en la colombiana dejará su función a partir del próximo mes, pero seguirá como miembro de directorios en las compañías del grupo en América Latina.

A través de un comunicado de prensa, la colombiana SURA Asset Management -controladora de AFP Capital- informó que Francisco Murillo, quien actualmente lidera los negocios de administración de fondos de pensiones, dejará la compañía a partir de enero de 2026.

La firma detalló que la decisión que “obedece a su retiro de la vida ejecutiva, luego de más de 40 años de experiencia laboral”.

El ingeniero comercial de la UAI, asumió en 2013 la presidencia ejecutiva de SURA Asset Management en Chile y desde enero de 2023, se desempeña como CEO de Ahorro y Retiro de SURA Asset Management, roles en que lideró el crecimiento de los negocios de pensiones e inversión.

Anteriormente, ejerció cargos gerenciales en Banco Santander y en Citibank.

Entre los retos que le tocó enfrentar en esa posición regional figuran la implementación de las reformas de pensiones en Colombia, Chile, Perú y Uruguay, y ámbitos como los fondos generacionales, y el fortalecimiento de los asuntos paramétricos y demográficos en los sistemas de pensiones.

“Deja una huella”

SURA Asset Management destacó que durante su trayectoria en la firma, Murillo “contribuyó significativamente al fortalecimiento de las capacidades de SURA Asset Management a nivel regional y muy específicamente en Chile, donde lideró desde diferentes roles, el crecimiento de los negocios de pensiones e inversión”.

En ese contexto, agradeció el compromiso del ejecutivo. “Deja una huella valiosa en nuestra organización que se reconoce en su aporte para los negocios en la región”, señaló el CEO de SURA Asset Management, Ignacio Calle.

Por su parte, Murillo también se refirió al anuncio. “Ha sido un privilegio ser parte del equipo de SURA Asset Management , y desde ahí haber contribuido al fortalecimiento de los sistemas de pensiones en la región, a la construcción de bienestar financiero para millones de clientes y , al crecimiento del negocio ”, afirmó.

Tras su retiro, el histórico ejecutivo continuará como miembro de varios directorios de las compañías de SURA Asset Management en la región.