CMF multa a Gonzalo Bofill con $ 8 millones por comprar acciones de hipódromo en Valparaíso en periodo de bloqueo

También fue multado Paulo Gorichon, ambos directores de Valparaíso Sporting Club. Bofill admitió el error "de buena fe", dijo, y señaló que el manual de la sociedad estaba desactualizado.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que su Consejo resolvió sancionar a dos empresarios por efectuar transacciones de acciones de la sociedad Valparaíso Sporting Club (un hipódromo de la V Región) en periodo de bloqueo; es decir, dentro de los 30 días que anteceden a la divulgación de sus estados financieros.

Se trata del presidente de Empresas Carozzi, Gonzalo Bofill Velarde, quien a través de la sociedad Principado de Asturias S.A. adquirió un total de cinco acciones por $ 25 millones; y de Paulo Gorichon Bengoechea, presidente de Reno Group, que compró 11 papeles por $ 56,2 millones mediante Inversiones Dicato Limitada.

Ambos eran directores de Valparaíso Sporting Club al momento de las operaciones. La norma, en concreto, prohíbe "a los directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales de un emisor de valores, y a sus cónyuges, convivientes y parientes hasta el segundo grado de consanguineidad o afinidad, realizar transacciones sobre los valores emitidos por el respectivo emisor, dentro de los 30 días que anteceden a la divulgación de sus estados financieros".

Bofill fue multado por UF 200 (unos $ 7,9 millones) y Gorichon por UF 300 (unos $ 11,9 millones).

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Empresario admite el error

En una declaración de prensa, desde el entorno de Bofill señalaron que el empresario respondió al requerimiento de la CMF haciendo presente que las acciones se hicieron "de buena fe y dando cumplimiento al Manual de Manejo de Información de Interés para el Mercado del Valparaíso Sporting Club S.A. vigente en ese momento, el que establecía una prohibición de sólo 10 días previos a la divulgación de dichos estados financieros".

No obstante, admitieron que el manual de esa sociedad se encontraba desactualizado respecto al plazo establecido por la ley y que fue actualizado posterior a la adquisición de las acciones.

"Se indica en la respuesta, además, que las transacciones no representaron un cambio en el control de la compañía ni tampoco afectaron en el valor de los títulos en el mercado, ya que equivalen a solo un 0,078% del total de acciones emitidas por Valparaíso Sporting Club S.A.", agregaron.

Finalmente, también destacaron que se descartó la afectación de terceros y que la adquisición se realizó por iniciativa de los vendedores (sucesiones de un accionista fallecido y que, al momento de las operaciones, el directorio aun no había conocido los estados financieros del respectivo periodo.

"Sin perjuicio de lo anterior, Gonzalo Bofill Velarde de buena fe admitió el error y la multa propuesta por la CMF", cierra la declaración.