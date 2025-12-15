CMF multa a Gonzalo Bofill con $ 8 millones por comprar acciones de hipódromo en Valparaíso en periodo de bloqueo
También fue multado Paulo Gorichon, ambos directores de Valparaíso Sporting Club. Bofill admitió el error "de buena fe", dijo, y señaló que el manual de la sociedad estaba desactualizado.
Noticias destacadas
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que su Consejo resolvió sancionar a dos empresarios por efectuar transacciones de acciones de la sociedad Valparaíso Sporting Club (un hipódromo de la V Región) en periodo de bloqueo; es decir, dentro de los 30 días que anteceden a la divulgación de sus estados financieros.
Se trata del presidente de Empresas Carozzi, Gonzalo Bofill Velarde, quien a través de la sociedad Principado de Asturias S.A. adquirió un total de cinco acciones por $ 25 millones; y de Paulo Gorichon Bengoechea, presidente de Reno Group, que compró 11 papeles por $ 56,2 millones mediante Inversiones Dicato Limitada.
Ambos eran directores de Valparaíso Sporting Club al momento de las operaciones. La norma, en concreto, prohíbe "a los directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales de un emisor de valores, y a sus cónyuges, convivientes y parientes hasta el segundo grado de consanguineidad o afinidad, realizar transacciones sobre los valores emitidos por el respectivo emisor, dentro de los 30 días que anteceden a la divulgación de sus estados financieros".
Bofill fue multado por UF 200 (unos $ 7,9 millones) y Gorichon por UF 300 (unos $ 11,9 millones).
Empresario admite el error
En una declaración de prensa, desde el entorno de Bofill señalaron que el empresario respondió al requerimiento de la CMF haciendo presente que las acciones se hicieron "de buena fe y dando cumplimiento al Manual de Manejo de Información de Interés para el Mercado del Valparaíso Sporting Club S.A. vigente en ese momento, el que establecía una prohibición de sólo 10 días previos a la divulgación de dichos estados financieros".
No obstante, admitieron que el manual de esa sociedad se encontraba desactualizado respecto al plazo establecido por la ley y que fue actualizado posterior a la adquisición de las acciones.
"Se indica en la respuesta, además, que las transacciones no representaron un cambio en el control de la compañía ni tampoco afectaron en el valor de los títulos en el mercado, ya que equivalen a solo un 0,078% del total de acciones emitidas por Valparaíso Sporting Club S.A.", agregaron.
Finalmente, también destacaron que se descartó la afectación de terceros y que la adquisición se realizó por iniciativa de los vendedores (sucesiones de un accionista fallecido y que, al momento de las operaciones, el directorio aun no había conocido los estados financieros del respectivo periodo.
"Sin perjuicio de lo anterior, Gonzalo Bofill Velarde de buena fe admitió el error y la multa propuesta por la CMF", cierra la declaración.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Yupa: la boutique de distribución de fondos estadounidenses de los exejecutivos de primera línea de AFP Cuprum
Se centra en gestoras de activos alternativos de nicho de EEUU. Priorizará la captación de inversiones en banca privada, multifamily office y oficinas familiares individuales.
Inmobiliaria y constructora ganan disputa iniciada por vecinos que reclamaban por nuevo proyecto en Las Tacas
La Corte Suprema confirmó una sentencia del tribunal de alzada de La Serena, que rechazó un recurso de protección en que se denunciaron supuestos actos ilegales y arbitrarios, consistentes en la ejecución de obras en horarios y días inhábiles, con altos niveles de ruido.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete