Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Industria
Industria

Felipe Briones cierra la venta de su salmonera Yadrán a gigante japonesa Nissui

La asiática desembolsará US$ 133 millones por la acuícola chilena.

Por: Martín Baeza

Publicado: Martes 16 de diciembre de 2025 a las 09:38 hrs.

Martín Baeza Salmones adquisiciones y fusiones
<p>Felipe Briones cierra la venta de su salmonera Yadrán a gigante japonesa Nissui</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Tras el triunfo de Kast, JPMorgan apunta a una moderación del recorte del gasto por US$ 6.000 millones para evitar impactos sobre la economía
2
Empresas

CMF multa a Gonzalo Bofill con $ 8 millones por comprar acciones de hipódromo en Valparaíso en periodo de bloqueo
3
Empresas

McKinsey planea recortar miles de empleos para bajar sus costos, en el mismo tipo de ajuste que la consultora suele recomendar a sus propios clientes
4
Economía y Política

Kast activa agenda en La Moneda “chica” y viaja a Argentina: se reunirá con Milei y Daza
5
Economía y Política

Los asesores estratégicos y equipos tras las propuestas sectoriales más importantes del Presidente electo
6
Empresas

Inmobiliaria y constructora ganan disputa iniciada por vecinos que reclamaban por nuevo proyecto en Las Tacas
7
Empresas

Gonzalo Said y el futuro Gobierno: “La mejora del clima de negocios no ocurre de manera automática”
8
Empresas

Hallazgos arqueológicos desatan millonaria controversia entre MOP y concesión hospitalaria del sur
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete