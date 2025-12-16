Felipe Briones cierra la venta de su salmonera Yadrán a gigante japonesa Nissui

Tal como había adelantado DF en agosto de este año, Felipe Briones Goich cerró la venta de su salmonera Yadrán a la gigante japonesa Nissui.

La asiática desembolsará US$ 133 millones por la acuícola, aunque agregando deuda financiera y otro pasivos, la compañía fue valorizada en US$ 321 millones.

No será la primera incursión de Nissui en este sector en Chile. La japonesa es dueña de Salmones Antártica desde 1988, una firma enfocada particularmente en la producción de trucha arcoíris. Ahora, con Yadrán, crecerá en el rubro del salmón atlántico, por lo que diversas fuentes de la industria lo veían como un deal lógico.



De hecho, se espera que la transacción se cierre en enero y que, específicamente, Salmones Antártica pase a controlar Yadrán.

Las partes

Nissui cuenta con 110 años de historia y tiene operaciones en América, Europa, Asia y Oceanía. En presentaciones que ha realizado para inversionistas ya había señalado que busca seguir ampliando el negocio de la acuicultura, centrándose en reforzar la siembra y ampliar las zonas de cultivo. Por eso, había adelantado que buscaría incrementar su presencia en este rubro en el extranjero.

En tanto, Yadrán fue adquirida por Hernán Briones en 1980 y pasó de ser una pequeña empresa de Quellón dedicada al congelado de mariscos para diversificarse con la salmonicultura. Luego, Felipe Briones la lideraría por cuatro décadas.

Cerrada la venta, en un comunicado, los vendedores -que fueron asesorados por Link Capital Partners en la operación- señalaron que "tras consolidar su trayectoria, los accionistas consideraron que era el momento adecuado para una transición de propiedad. En un entorno donde la industria acuícola ha evolucionado hacia modelos más integrados, Nissui surge como el grupo capaz de aportar la escala y las capacidades necesarias para proyectar las operaciones hacia su próxima fase".

Y agregaron que, gracias al respaldo internacional de Nissui, este movimiento permitirá a Yadrán proyectar sus operaciones a una nueva etapa. "Por su parte, el Grupo Nissui amplía su capacidad operativa en el país, diversifica su base productiva y reafirma su posición como uno de los actores relevantes del sector acuícola en la región", dice la declaración pública.