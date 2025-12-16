Senado ratifica a Kevin Cowan como nuevo consejero del Banco Central en reemplazo de Stephany Griffith-Jones

El economista fue propuesto por el Gobierno hace una semana y se integrará al Consejo el próximo 24 de diciembre.

El Banco Central tendrá nuevo consejero.

La tarde de este martes, la Sala del Senado aprobó la nominación del economista Kevin Cowan para integrarse a la entidad a partir del próximo 24 de diciembre, cuando concluye el período de la actual vicepresidenta, Stephany Griffith-Jones.

Cowan fue nominado por Hacienda hace justamente una semana.

La Sala de la Cámara Alta ratificó la propuesta del Gobierno por 31 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, así como tres pareos.

El nuevo consejero agradeció al Presidente de la República, Gabriel Boric, al ministro de Hacienda, Nicolás Grau; y a la comisión de Hacienda del Senado por la nominación y aprobación.

“Asumo con entusiasmo y con la sensación de responsabilidad de una institución como el Banco Central en temas inflacionarios, estabilidad financiera y normal funcionamiento de los pagos”, dijo Cowan desde el Senado.

Agregó que "estoy contento de seguir sirviendo desde lo público y de seguir contribuyendo a que el Banco Central logre mantener su credibilidad, logre cumplir con su objetivo de estabilidad de precios y logre a su vez lograr un balance entre desarrollo financiero y estabilidad".

Quién es el nuevo consejero

Hijo de irlandeses, Kevin Cowan estudió en The Grange School (su padre, James, fue director entre 1980 y 1988), algo que se refleja en su estilo disciplinado y liberal, dicen sus cercanos. Posteriormente, entró a Ingeniería Comercial en la Universidad Católica y realizó un doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, en inglés) entre 1998 y 2002.

En Boston fue compañero de otros economistas nacionales como Claudio Raddatz, Francisco Gallego y Óscar Landerretche. Y los supervisores de su tesis fueron Ricardo Caballero y Daron Acemoglu.

“Kevin tiene mucho conocimiento del sistema financiero, que es cada vez más importante en el mecanismo de transmisión de la política monetaria”, resaltó Caballero.

Entre 2002 y 2005 fue investigador en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington. Y entre 2014 y 2017 fue el director por Chile en dicho organismo.

A su regreso al país, fue consejero y vicepresidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) entre 2017 y 2023. Fue de los primeros comisionados en entrar a la entidad que reemplazó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Alguien que conoció de cerca su rol en la entidad fue el exministro de Hacienda y expresidente del Banco Central, Mario Marcel: “Es una excelente elección. Un economista de sólida formación y amplia experiencia. Conoce bien al Banco y tuvo un excelente desempeño en la CMF durante los tiempos más complejos del estallido social y el Covid 19”, dijo el expresidente del emisor.

Hoy Cowan es docente en Finanzas y Regulación en la Escuela de Negocios de la UAI, integrante del Grupo de Política Monetaria (GPM), director de Itaú en Chile y presidente del Comité Financiero que asesora a Hacienda en la gestión de los fondos soberanos.

Fue justamente su especialización en materias financieras lo que lo hizo correr con ventaja en la nominación. Cercanos a las negociaciones planteaban la necesidad de contar con consejeros con más experiencia en dicha área.

De hecho, desde la CMF tuvo un rol clave en el diseño y puesta en marcha de la Ley Fintech. Cowan se ha posicionado como una voz técnica en favor de una regulación pro competencia e inclusión, con énfasis en finanzas abiertas, ciberseguridad y estándar proporcional al riesgo.

El académico también conoce de cerca el Banco Central: entró en 2005 como economista senior y en 2007 asumió la gerencia de la División Política Financiera. Ahí le tocó trabajar “codo a codo” con el exvicepresidente del Central, Pablo García, y el hoy comisionado de la CMF, Beltrán De Ramón, en el diseño de medidas de emergencia en la crisis de 2008 y 2009.

“Soy testigo del tesón y seriedad que le aporta a las labores que realiza”, aseguró García. Y agregó que “es un brillante economista. Combina una visión detallada del funcionamiento de los mercados financieros y de su regulación, con una perspectiva aguda en lo macro”.

Cowan ya había estado cerca de ser nominado por el Gobierno a inicios de 2024, cuando se liberó el cupo de García. Sin embargo, en esa ocasión el escogido fue el entonces economista jefe del Banco Santander, Claudio Soto.

Otro lazo que tiene con el ente emisor es que dos de sus mentores fueron presidentes de la institución: Vittorio Corbo y José De Gregorio. “He trabajado muchos años con él, conozco lo que hace y estoy seguro que su aporte en macro y regulación financiera será fundamental para seguir haciendo que el Banco Central avance y se fortalezca”, dijo De Gregorio.