Las primeras definiciones de Kevin Cowan como candidato al Banco Central: "Una inflación alta impacta negativamente el bienestar de las familias"

El académico de la UAI expuso sus credenciales ante senadores de la comisión de Hacienda. Su nominación podría ser votada este mismo miércoles.

Finalmente llegó el día.

Por cerca de 30 minutos, el economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Kevin Cowan, expuso ante los senadores de la comisión de Hacienda sus credenciales para convertirse en el próximo consejero del Banco Central, luego de ser nominado este martes por el Ejecutivo para reemplazar a Stephany Griffith-Jones en el Consejo, quien abandonará el cargo el próximo 24 de diciembre.

Vestido de impecable traje azul y corbata del mismo color, y acompañado por los ministros de Hacienda, Nicolás Grau, y de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, el economista de la UC y doctor por el MIT comenzó agradeciendo al Gobierno, en especial al Presidente Gabriel Boric, por su nominación al cargo.

"Como dijo el ministro, el Banco Central juega un rol central en nuestra economía. Primero y más visible, por la relevancia de su objetivo inflacionario. Una inflación alta impacta negativamente el bienestar de las familias, entre otras cosas por los efectos en los salarios, el costo del crédito y eventualmente la erosión de sus ahorros. Una inflación alta y volátil también distorsiona los precios, aumenta la incertidumbre, impacta en la inversión y afecta la productividad y el crecimiento", partió señalando el especialista.

Quien fuera vicepresidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) entre 2017 y 2023 agregó que la credibilidad del Banco Central es una pieza "fundamental" para alcanzar este objetivo de inflación baja y estable.

"Un Banco Central creíble puede reaccionar con menores alzas de tasas ante shocks transitorios de precios, lo que se traduce en un menor impacto en el empleo y el crecimiento. El Banco Central de Chile, en particular, ha ido construyendo sistemáticamente credibilidad y confianza en ella con la claridad de su mandato institucional, la capacidad técnica de sus funcionarios y, por cierto, la toma oportuna de decisiones, como fueron la respuesta de tasas al aumento de la inflación post Covid", recalcó.

Junto con enfatizar de que la credibilidad del instituto emisor es un "activo país que hay que cuidar y seguir consolidando", Cowan abordó lo que ha sido el período más reciente de aumento de la inflación, que en agosto del 2022 llegó a superar el 14%, para ahora converger hacia la meta del 3%.

"En el período más reciente, y partiendo de una situación de importantes desequilibrios

macroeconómicos, la inflación ha convergido de forma progresiva hacia la meta y las

expectativas se mantienen ancladas. Esto ha sido resultado de la política monetaria del banco

central, con un importante aporte de política fiscal", sostuvo.

"No obstante estos avances, es importante seguir monitoreando de cerca los riesgos externos que pudiesen impactar a nuestra economía. No debemos olvidar que el contexto global actual es excepcionalmente incierto en varias dimensiones, incluyendo las discusiones arancelarias", agregó el economista.

Su foco en regulación financiera

Su presentación, que fue seguida atentamente por los senadores Ximena Rincón, Felipe Kast, José Miguel Insulza y Javier Macaya, también tuvo espacio para abordar temas distintos al crecimiento y la inflación.

Cowan, por ejemplo, manifestó su preocupación por el impacto que las nuevas tecnologías puedan tener sobre el mercado laboral.

"De igual manera, es importante que el Banco Central siga teniendo una mirada prospectiva respecto a desarrollos en nuestra economía, en particular en el ámbito laboral. Creo que aquí los eventuales desafíos y cambios que se pueden generar por la automatización y la inteligencia artificial es algo que requiere un análisis cuidadoso y prospectivo respecto al objetivo inflacionario", sostuvo.

Un segundo punto donde Cowan situó su mirada es en el rol del Banco Central como garante de la estabilidad del sistema de pagos, también relevando la importancia de monitorear los cambios tecnológicos.

"El Banco Central también tiene un rol central en el sistema de pagos. Por un lado, es el regulador del sistema de pagos de bajo valor. Por otra parte, es operador de parte importante de la infraestructura financiera de nuestro país. Esta parte, quizás la más visible, el Banco Central es una de las piezas fundamentales para el buen funcionamiento de nuestra economía. Este es un ámbito también donde hemos visto desarrollos muy importantes en los últimos años. Creciente competencia, creciente innovación. La verdad, el acceso a una cuenta digital ya se ha ido convirtiendo casi en una obligación para las personas y para empresas. Permite acceso financiero, permite mayor eficiencia. Yo creo que acá el Banco Central tiene un particular desafío", recalcó.

Por un lado, dijo Cowan, el emisor tiene que facilitar y permitir que sigan desarrollándose y que se siga innovando en este segmento para ir generando mejores productos para distintos actores.

"Pero ese desarrollo tiene que ir de la mano de resguardos para asegurar que efectivamente estos sistemas sean robustos y seguros. En particular, la ciberseguridad es un tema que llegó para quedarse. Y en este caso es particularmente importante que el Banco Central monitoree y resguarde que esta innovación venga de la mano de una adecuada resiliencia", planteó el economista, cuya expertise es justamente el sistema financiero.

De hecho, el académico señaló que como país "tenemos que estar atentos" a lo que está ocurriendo fuera de nuestras fronteras en temas de pagos, donde hay discusiones globales relevantes respecto a criptoactivos, criptomonedas estables y monedas de bancos centrales.

"Si bien son temas que todavía no aterrizan con fuerza en Chile, es importante tener claro las consecuencias, costos y beneficios", agregó ante los senadores.

Se espera que el nombre de Cowan sea sometido a votación por la Sala del Senado esta misma tarde. Su aprobación requiere de mayoría simple.