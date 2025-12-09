Hacienda afina inminente nominación de nuevo consejero del Banco Central y Kevin Cowan corre con ventaja

Finalmente, humo blanco.

El Ministerio de Hacienda ultima los detalles para nominar a un nuevo consejero del Banco Central, ad portas de que el próximo 24 de diciembre la actual vicepresidenta, Stephany Griffith-Jones, abandone el cargo, al que llegó a inicios del 2022 para reemplazar al entonces presidente del emisor, Mario Marcel, quien asumió como ministro de Hacienda en marzo del citado año.

Según múltiples fuentes consultadas, quien correría con ventaja para ser nominado por el Gobierno sería el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Kevin Cowan.

El hoy docente en Finanzas y Regulación en la Escuela de Negocios de la UAI fue consejero y vicepresidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) entre 2017 y 2023, además de parte del Grupo de Política Monetaria (GPM).

Cowan se incorporó a la UAI a fines del año 2017 y previo a ser comisionado en la CMF fue director por Chile en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington entre 2014 y 2017. En el BID había sido investigador entre 2002 y 2005. También ha sido editor de la revista del Lacea y de la serie de Cuadernos de Economía del instituto emisor.

Economista de 55 años, casado y con dos hijos, Cowan hizo sus estudios de pregrado en ingeniería comercial en la Universidad Católica y posee un doctorado en la disciplina por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), entre 1998 y 2002.

El especialista conoce de cerca el ente autónomo, ya que fue gerente de la División Política Financiera entre 2007 y 2014, así como economista senior del emisor entre 2005 y 2007.

Además de organismos internacionales, también suma dos pasos por el Ministerio de Hacienda: primero como asesor entre 1995 y 1998, durante la gestión de Eduardo Aninat, y luego entre septiembre y diciembre de 2017 como economista jefe y coordinador de Mercado de Capitales con Nicolás Eyzaguirre.

En caso de ser propuesto por el Gobierno, Cowan deberá ser ratificado por la Sala del Senado en las próximas semanas. Primero, expondrá sus lineamientos para el banco ante la comisión de Hacienda de la Cámara Alta.

Una carrera con muchos corredores

El economista ya había estado cerca de ser nominado por el Gobierno a inicios del 2024, cuando se liberó el cupo del exconsejero Pablo García. Sin embargo, en dicha oportunidad el escogido para el cargo fue el entonces economista jefe del Banco Santander, Claudio Soto.

Cowan, de esta manera, ganaría una carrera en la que también sonaron economistas como la actual presidenta de la CMF, Solange Berstein; la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner; el actual gerente de la División de Política Monetaria del Banco Central, Elías Albagli; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza; o la consejera de la CMF, Bernardita Piedrabuena, por mencionar a algunos candidatos.

Las negociaciones entre el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y la presidenta de la comisión de Hacienda del Senado, Ximena Rincón (Demócratas), comenzaron a inicios de la semana pasada y llegan a puerto a días de que se realice la segunda vuelta presidencial entre el candidato de la oposición, José Antonio Kast, y la del oficialismo, Jeannette Jara.

El economista es considerado de sensibilidad cercana a la centro-izquierda, con una sólida formación académica y pasos por Teatinos 120, el Banco Central y organismos internacionales, justamente las condiciones que había puesto la oposición para aprobar al candidato que proponga La Moneda.

Cowan se especializa en regulación financiera, finanzas internacionales y las interacciones entre finanzas corporativas y variables macroeconómicas.

Tiene publicaciones en revistas internacionales y regionales -incluyendo el Review of Economics and Statistics y el Journal of Development Economics y es uno de los economistas chilenos más citados a nivel internacional, según el ranking Ideas Repec.