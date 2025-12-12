Hacienda sube la presión sobre los ministerios y les pide devolver los saldos sin usar en cuentas corrientes

Oficio del ministro Grau establece la obligación en medio del escenario de austeridad en el Estado. Los montos involucrados no son menores: superan los US$ 2.800 millones.

La situación presupuestaria que enfrenta el sector público hoy es estrecha. De aquello dio cuenta la discusión de la Ley de Presupuestos para el próximo año, ejercicio en el cual el gasto fiscal crecerá apenas un 1,7%.

De hecho, el estado de las arcas públicas ha sido uno de los temas que marcaron la intensa carrera presidencial que concluyó este domingo, con distintas candidaturas que propusieron masivos recortes de gasto fiscal.

Con este panorama en mente y la necesidad de hacer rendir cada peso, el Ministerio de Hacienda envió a inicios de la semana pasada un estricto oficio a los organismos del sector público para reforzar las políticas de austeridad y uso eficiente de los recursos.

En este caso, la cartera encabezada por Nicolás Grau puso el foco sobre los dineros que no están siendo utilizados por los ministerios, servicios y organismos del aparato estatal, los que de cierta forma se encuentran “empozados” en distintos instrumentos.

En virtud de la “obligación de asegurar el uso eficiente de los recursos fiscales”, el titular de Hacienda entregó cuatro instrucciones a los destinatarios del oficio.

En específico, el pasado martes 9 de diciembre el ministro Grau remitió el oficio circular N° 26 -al cual tuvo acceso Diario Financiero-, en el cual notifica a los receptores que se tomó conocimiento de que las instituciones públicas contactadas disponen de varias cuentas corrientes bancarias, subsidiarias de la Cuenta Única Fiscal, que registran un saldo positivo. O sea, que son fondos que superan las necesidades del gasto a financiar en la respectiva institución.

“Estos recursos corresponden a saldos estacionales de caja, de remanentes de transferencias realizadas con anterioridad al presente mes o de años anteriores, etc. Estos fondos se encontrarían disponibles en dichas cuentas corrientes, sin que deban responder a obligaciones inmediatas del servicio”, narró Grau en la introducción del documento.

Así, en virtud de la “obligación de asegurar el uso eficiente de los recursos fiscales”, el titular de Hacienda entregó cuatro instrucciones a los destinatarios.

La primera es reintegrar a más tardar el 12 de diciembre de 2025 los recursos provenientes del Aporte Fiscal Resto a la Cuenta Única Fiscal, con la excepción de aquellos que vayan a utilizarse en diciembre de 2025 para financiar obligaciones de pago.

La segunda orden es reiterar que la caja que sea solicitada a la Dirección de Presupuestos (Dipres) para la ejecución presupuestaria del mes en curso deberá fundarse “estrictamente” en los pagos, transferencias y demás obligaciones que deban realizarse antes del 31 de diciembre de 2025, “evitando mantener recursos ociosos en las cuentas bancarias antes indicadas”.

“Es de suma relevancia que cada órgano público se ajuste estrictamente a su programación y esté en continua coordinación con la Dirección de Presupuestos”, insistió el ministro de Hacienda.

Asimismo, se transmitió que los subsecretarios y subsecretarias de cada ministerio estarán encargados de coordinar y verificar el cumplimiento de la instrucción dada mediante este oficio a los servicios dependientes de su cartera.

Por último, se estableció que dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde el reintegro indicado, cada servicio deberá remitir a la Dipres un informe suscrito por el jefe superior del servicio y el jefe de Finanzas o quien haga sus veces, en el que se detalle el monto total reintegrado al Tesoro Público; y las clasificaciones presupuestarias utilizadas.

Montos millonarios

¿A cuánto ascienden los montos en cuestión? El oficio no lo especifica, pero la Dirección de Presupuestos, encabezada por Javiera Martínez, entregó un monto consolidado: $ 2,6 billones (millones de millones). O sea, al tipo de cambio actual, ese monto equivale a más de US$ 2.800 millones.

“La información sobre saldos en cuentas corrientes va cambiando día a día, ya que permanentemente se realizan transferencias a los servicios públicos y éstos a la vez, ejecutan pagos para cumplir con sus obligaciones. Con todo, los saldos promedio diarios en cuentas corrientes de los últimos tres meses de todos los servicios del Gobierno central superan los $ 2,6 billones”, detalló la entidad.

Las otras oportunidades

Esta no es la primera vez en que el Gobierno central instruye a los organismos del Estado reintegrar saldos positivos en cuentas corrientes que no están siendo utilizados.

Por ejemplo, en abril de 2023, un instructivo firmado por el mismo Presidente de la República, Gabriel Boric, consideraba una serie de instrucciones de mayor austeridad, en las que exigía la devolución de los saldos de caja en exceso. En abril de 2020 con motivo de la pandemia, el entonces ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y el director de Presupuestos, Matías Acevedo, también solicitaron lo mismo vía oficio circular.