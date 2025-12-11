Estudio del ESE concluye que la “torta” de cotizantes a repartir entre las AFP dejó de crecer en los últimos años

El fenómeno obedece al efecto demográfico sobre la cartera de las administradoras y al bajo dinamismo del mercado laboral que ha impactado la curva de cotizantes dependientes.

La industria de AFP enfrenta un momento de transformación de cara a la puesta en marcha del nuevo sistema de pensiones tras la reforma, que incluye, entre otras cosas, licitar el 10% del stock de afiliados cada dos años.

Según los plazos establecidos en la ley, la primera subasta bajo este nuevo diseño se llevará a cabo en agosto de 2027, mientras que el traspaso de afiliados se ejecutará en junio de 2028.

Pero en el intertanto, la industria de administradoras de fondos de pensiones ha estado impactada por factores demográficos y un bajo dinamismo del mercado laboral.

En ese contexto, un análisis del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School de la Universidad de Los Andes, estimó que la “torta” a repartir entre las AFP ha dejado de crecer.

“Lo que muestran los datos es que toda esta discusión de las excesivas utilidades de la industria va a ir desapareciendo en forma natural con o sin licitación de stock”, estimó la economista Cecilia Cifuentes.

A través del documento, el ESE planteó que la demografía y un menor dinamismo del mercado laboral han llevado a que el mercado por el que compiten las AFP, es decir, el número de cotizantes dependientes haya dejado de crecer.

El informe explicó que, dado que las comisiones obligatorias se cobran de acuerdo con el ingreso imponible total, el estancamiento en el número de cotizantes afecta los ingresos de las administradoras, especialmente si se compara la situación actual con la que hubo desde los inicios de este sistema hasta el año 2019.

De hecho, en el período entre 2000 y 2019, el número de cotizantes dependientes aumentó en promedio cerca de 150 mil anualmente, mientras que la cifra se redujo a 54 mil entre 2019 y septiembre del actual ejercicio.

“Dado que además la AFP ganadora de la licitación capta a todos los nuevos afiliados, para varias administradoras el número de clientes se está reduciendo”, advirtió el informe.

El estudio resaltó que, con excepción de AFP Modelo y AFP UNO -que actualmente cobran las comisiones más bajas y se han adjudicado las últimas licitaciones de cartera de afiliados nuevos-, el resto de las administradoras ha tenido una caída en el número de cotizantes entre 2019 y septiembre de este año.

“Para el sistema en conjunto, entre 2019 y 2025, el número de cotizantes dependientes ha crecido solo en 5,6%, muy por debajo de lo que fueron tasas de crecimiento históricas”, consignó el ESE.

Ingreso imponible

Mientras, la renta imponible de los cotizantes de AFP -otra de las variables en los ingresos por comisiones- exhiben un comportamiento al alza más estable que el número de ahorrantes. “El ingreso imponible logra compensar entonces la caída del número de cotizantes para algunas administradoras”, señaló el documento.

La directora del Centro de Estudios Financieros del ESE, Cecilia Cifuentes, explicó a DF que desde hace un tiempo que la situación demográfica estaba cambiando la realidad de ingresos de las AFP, porque durante muchas décadas su negocio era cobrar comisiones porcentuales sobre un número de cotizantes que aumentaba y también con ingresos que crecían. Y lo primero ya no es así”.

Además, la economista recordó que hay que considerar que los nuevos entrantes ingresan a la AFP que se haya ganado la licitación, “entonces, el resto de las administradoras tiene dificultades para hacer crecer su base de clientes y eso obviamente afecta los ingresos”.

Impacto de la licitación del stock

A este escenario se sumará en los próximos años un nuevo ingrediente: el impacto que tendrá la industria por la licitación del stock.

Cifuentes estimó que ambas cosas hacen que sea “un negocio menos atractivo hacia delante por el tema demográfico”.

Adicionalmente, señaló que la subasta en el mediano plazo podría ser bastante similar a la actual, que ya acotó su capacidad de reducir comisiones. “Se puede pensar que probablemente en las futuras licitaciones de stock van a participar las AFP que ahora tienen comisiones más bajas hasta que lleguen al tope del 25% (de cuota de mercado en afiliados) y para el resto siempre va a ser muy complejo bajarle las comisiones a todos sus cotizantes”.

La economista y exintegrante de la mesa técnica de la reforma de pensiones añadió que “lo que muestran los datos es que toda esta discusión de las excesivas utilidades de la industria va a ir desapareciendo en forma natural con o sin licitación de stock”.

Efecto rentabilidad del encaje

Según los últimos estados financieros de las siete AFP de la industria, las utilidades de las administradoras subieron 16% al tercer trimestre y acumularon unos US$ 572 millones en lo que va del año.

Cifuentes explicó que las ganancias recientes reflejan que las ganancias por el encaje (por rentabilidad de los fondos) “son bien importantes en explicar las utilidades de la industria” y recordó que, con la reforma, el encaje también se va a reducir, “así que ahí hay otra fuente de menores utilidades hacia delante”.