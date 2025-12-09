Inversión de los fondos de pensiones en el extranjero sigue creciendo y llega al 52,7% del total de activos

Durante el tercer trimestre, las AFP realizaron compras netas por US$ 2.958 millones en el exterior.

Los fondos de pensiones chilenos alcanzaron a septiembre de 2025 un valor total de US$ 222.211 millones, lo que se tradujo en un aumento de 6,3% respecto a igual mes del año anterior. También, reflejó un crecimiento de 4,4% respecto a junio de 2025, según el último informe de inversiones publicado por la Superintendencia de Pensiones.

"La variación trimestral positiva se explica principalmente por el retorno positivo de las inversiones en instrumentos extranjeros y renta fija local", detalló el documento del regulador.

De los US$ 222 mil millones, la cartera invertida en el extranjero correspondió a US$ 117.180 millones, mientras que US$ 105.031 millones están apostados en el mercado local.

Así, la proporción del portafolio de los fondos de pensiones que está invertido fuera de Chile siguió al alza y llegó al 52,7% del total de los activos, cifra mayor al cierre del trimestre anterior, cuando alcanzó a 50,5%.

En tanto, la inversión de las AFP a nivel local llegó al 47,3%, lo que implicó una disminución de 4,5% respecto a septiembre del año anterior y una baja de 0,3% respecto al cierre del segundo trimestre de este año.

Compras en el extranjero

Durante el tercer trimestre, las AFP realizaron compras netas por US$ 2.958 millones en el exterior. En específico, adquirieron US$ 3.983 millones en instrumentos de renta fija, mientras que enajenaron US$ 1.025 millones en vehículos de renta variable.

Respecto a la cartera fuera de Chile, la renta variable se mantuvo como el principal componente, con una participación de 68,5%.



Al cierre de septiembre, los fondos de pensiones invirtieron en 167 administradores de fondos extranjeros. El informe del regulador destacó la inversión en el grupo de fondos administrados por BlackRock, los cuales registran una participación de 13,3%, siendo la principal opción de inversión en cuanto a la familia de fondos. Le sigue Vanguard, con 11,2% y en el tercer lugar se ubica Schroder Investment Management, con 5,8%.

EEUU al alza

La diversificación por zona geográfica a septiembre de 2025 muestra que un 30,3% de la inversión en el extranjero se registra en mercados emergentes, 62,3% en mercados desarrollados (donde el 36,0% corresponde a Norteamérica) y 7,4% en otras zonas.

A septiembre de 2025, Estados Unidos es el principal país de destino de las inversiones (18,7%) de los fondos de pensiones chilenos, aumentando levemente su participación sobre el total de activos en comparación a junio 2025.

Adicionalmente, el informe destacó que en comparación a junio 2025, se observan disminuciones con respecto al total de activos en India y Japón. Por otro lado, los países que registraron aumentos fueron China, Reino Unido, Taiwán, México y Francia.

Por moneda extranjera, la inversión de los fondos de pensiones se concentró principalmente en dólares estadounidenses, alcanzando a septiembre de 2025 un 55,1%, por encima del 54,1% que alcanzó en junio del mismo año.

En el período analizado, también se registran aumentos principalmente en el yuan y el real brasileño.