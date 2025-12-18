Arena Antofagasta: grandes mineras y empresario local de casinos entre posibles interesados en centro de eventos masivos

“Las empresas mineras sí o sí tienen que ser parte del proyecto, ya sea como inversionistas, auspiciadores o incluso dando nombre al recinto", dijo a DF Regiones el diputado Sebastián Videla, uno de los principales promotores de la iniciativa.

La idea de construir un “Arena”, como se denominan los recintos destinados a albergar grandes eventos para públicos masivos, ya está mostrando avances concretos en Antofagasta, y sería bajo un esquema público-privado, siguiendo un modelo similar al del Movistar Arena, de Santiago, explicó a DF Regiones el diputado Sebastián Videla, ya que “este formato permite acotar los plazos de ejecución a cerca de tres años. Si se hiciera sólo con inversión pública, los tiempos serían considerablemente mayores”.

Según Videla, diputado independiente reelecto este año en el Distrito Tres por el pacto Unidad por Chile, la inversión estimada para el proyecto, que tendría una capacidad para cerca de 12 mil personas, se ubica en torno a los US$ 11 millones, monto que sería asumido principalmente por el sector privado, a través de una concesión licitada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), mientras que el Estado aportaría un terreno fiscal para su emplazamiento.

Aunque el proceso aún se encuentra en una etapa preliminar, ya existen empresas interesadas en participar, tanto de Santiago como del norte. “Hay bastante interés, pero primero necesitamos avanzar en la definición del terreno y en el respaldo institucional para que el proyecto pueda licitarse”, explicó el legislador.

Potenciales inversionistas

Entre los actores clave que podrían jugar un rol relevante en el financiamiento, Videla apunta a las grandes compañías mineras con operación en la región. “Las empresas mineras sí o sí tienen que ser parte del proyecto, ya sea como inversionistas, auspiciadores o incluso dando nombre al recinto. Antofagasta es una región minera y este tipo de infraestructura también aporta al desarrollo del territorio” afirmó.

Pero el parlamentario también cita entre los potenciales inversionistas al empresario local Iván Simonovic, presidente y socio de Enjoy Antofagasta, "ya que él, a pesar de ser un privado, ha tenido una conciencia también muy local para apoyar y llevar eventos que sean accesibles a la comunidad. Esto yo lo he visto con algunas otras empresas y esperemos que ellos se puedan sumar".

Consultado por su interés en participar en el proceso, desde el entorno del empresario, respondió Rubén Ormazábal, gerente general Enjoy Antofagasta. "Antofagasta es la cabecera de una región dinámica, marcada por la industria minera, las energías renovables, la astronomía y los servicios. Cualquier propuesta que apunte a incrementar la oferta y la calidad de vida de la población local y del Norte Grande, es bienvenida. Si hay buenas ideas o inversiones con potencial deben ser analizadas en su mérito".

Ubicación y cronograma

En términos de localización, el parlamentario precisó que la obra se proyecta específicamente en el sector norte de Antofagasta, en un área con buena conectividad y cercanía al aeropuerto, lo que permitiría potenciar el turismo. “La idea es que esté en un lugar donde el uso de suelo lo permita y que tenga conexión directa con el aeropuerto. Sectores que estén cercanos a La Portada son atractivos, pensando en el turismo”.

El proyecto cuenta con el respaldo de la Subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, quien comprometió una visita a la región para sostener reuniones con autoridades locales, empresas y potenciales inversionistas. Desde el Ejecutivo, el argumento central apunta a que Antofagasta es una plaza relevante para eventos, debido a su gran población flotante y actividad económica, pero carece de infraestructura adecuada para espectáculos de gran escala. Actualmente, la ciudad no dispone de recintos que cumplan con los estándares técnicos y operativos necesarios para este tipo de eventos.

El Estadio Regional presenta restricciones por su condición de recinto deportivo y uso urbano, mientras que otros espacios existentes no cuentan con condiciones acústicas ni de capacidad suficientes.

El siguiente paso, según explicó Videla, es avanzar en la coordinación con el Ministerio de Bienes Nacionales para definir formalmente el terreno, y luego activar el proceso de licitación a través del MOP. El objetivo político es que el proyecto quede encaminado antes del término del actual gobierno, el 11 de marzo. “Hay que entender que este no es sólo un proyecto de espectáculos. Es una inversión que impacta en el turismo, el comercio, el empleo y la economía local. Por eso el llamado es a que el sector privado se sume”.

Polémica con el alcalde

Pero no todos comparten la misma visión sobre el proyecto. El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, subraya que la ciudad enfrenta una fuerte restricción de suelo disponible para iniciativas de gran escala, lo que, a su juicio, hace más viable potenciar el Estadio Regional Calvo y Bascuñán en lugar de construir un arena desde cero.

El edil sostiene que dicho recinto ya cuenta con explanada, conectividad y ubicación céntrica, lo que permitiría una inversión más acotada. En esa línea, explicó que el municipio evalúa una remodelación integral del estadio, tomando como referencia el modelo del exSan Carlos de Apoquindo, con canchas de pasto sintético, espacios para deportes como básquetbol, vóleibol y hockey césped, y un uso intensivo tanto deportivo como cultural.

Consultado sobre esta alternativa, el diputado Videla explicó por qué, a su juicio, no resulta viable en el corto ni mediano plazo. “No estoy en contra del alcalde, pero creo que no es viable porque obviamente el estadio es un estadio de fútbol y de atletismo. Está en un sector urbano y si tú tienes eventos todos los fines de semana, los vecinos no lo van a permitir por temas acústicos y de congestión”, argumentó.

Además, por ser un recinto público, afirma, los procesos son mucho más lentos. "Hoy día el estadio tiene problemas con las butacas y con las pantallas, y no se pueden cambiar rápidamente porque es público. Si no puedes cambiar una butaca o una pantalla en el corto plazo, menos vas a poder hacer una intervención mayor para convertirlo en un arena. Eso podría demorar 10 o incluso 20 años”.