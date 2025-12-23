Pampa Camarones obtiene aprobación ambiental para proyecto polimetálico Ciclón Exploradora en Antofagasta tras casi dos años de evaluación

El yacimiento ubicado en la Región de Antofagasta, que contiene principalmente plata, cobre, zinc, plomo y oro, avanza ahora hacia su fase de permisos sectoriales, para comenzar su construcción a mediados de 2027.

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) resolvió calificar favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Ciclón Exploradora, iniciativa polimetálica de alta ley ubicada en la Región de Antofagasta y desarrollada por Pampa Camarones.

Con ello, el proyecto despeja uno de sus principales hitos regulatorios y avanza hacia su fase de permisos sectoriales.

El Estudio de Impacto Ambiental fue ingresado al sistema el 29 de diciembre de 2023, dando inicio a un proceso de evaluación que se extendió por casi dos años y que incluyó la revisión técnica por parte de múltiples organismos públicos. Durante la tramitación, el proyecto respondió tres Informes Consolidados de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (Icsara), abordando aspectos ambientales, sociales y técnicos.

“Estamos muy satisfechos con esta resolución, que marca un hito relevante para Pampa Camarones. La calificación ambiental favorable es el resultado de un trabajo técnico riguroso y de un proceso de evaluación exigente, que nos permite avanzar con mayor certeza en el desarrollo de un proyecto estratégico para la Región de Antofagasta y para la minería polimetálica del país”, señaló el gerente general de la compañía, Rodrigo Ramírez.

El proceso también contempló instancias formales de participación ciudadana, en las que se recogieron observaciones de las comunidades del área de influencia. Según la empresa, este trabajo implicó una inversión relevante de recursos y ajustes al diseño del proyecto para cumplir con los requerimientos de las autoridades competentes.

Desde el punto de vista de plazos, la tramitación del Estudio de Impacto Ambiental se ubicó en el primer cuartil de los tiempos de evaluación de proyectos mineros aprobados en los últimos cinco años, de acuerdo con los registros del sector. Con la resolución favorable, la compañía espera iniciar la ruta crítica de permisos sectoriales con miras a comenzar la construcción del proyecto a mediados de 2027.

Un activo polimetálico de alta ley

El proyecto Ciclón Exploradora corresponde a un depósito polimetálico de alta ley, con más de 10 millones de toneladas de recursos estimados bajo la norma NI 43-101 y una ley media de 3% de cobre equivalente.

El yacimiento contiene principalmente plata, cobre, zinc, plomo y oro. Desde Pampa Camarones destacan que el proyecto fue diseñado bajo estándares ambientales y operacionales alineados con la normativa vigente y las mejores prácticas de la industria, con el objetivo de compatibilizar su desarrollo con el cuidado del entorno y el relacionamiento temprano con las comunidades locales.