Minera del grupo Luskic reduce en 40% las emisiones de polvo con sistema de control ambiental
Antucoya puso en marcha un mecanismo para disminuir material particulado en el chancado secundario y la torre de transferencia del área seca, con una eficiencia de filtrado de 99% en MP10.
Noticias destacadas
En minería, la operación de chancado corresponde a la etapa en que la roca extraída se tritura en fragmentos más pequeños para continuar con el proceso de recuperación de cobre. Se trata de uno de los puntos críticos dentro de una planta minera, ya que en esta fase se concentra una alta generación de material particulado, convirtiéndose en una de las principales fuentes de emisión de polvo del proceso productivo.
Para reducir este material particulado, Minera Antucoya, ligado al brazo extractivo del grupo Luksic, Antofagasta Minerals, puso en marcha un sistema de control de polvo en el chancado secundario y la torre de transferencia del área seca, diseñado para capturar y conducir el polvo generado en los puntos de descarga.
El sistema opera mediante campanas de captación que absorben el material particulado y lo transportan por ductos neumáticos hacia tolvas colectoras, desde donde es reinsertado al proceso a través de correas transportadoras, informó la empresa.
De acuerdo con la compañía, el proyecto se implementó por etapas y hoy alcanza una reducción de 40% en las emisiones de material particulado, junto con una eficiencia de filtrado de 99% en partículas MP10. En la práctica, dijo la firma, esto se traduce en menores niveles de polución, mejor visibilidad y condiciones de trabajo más seguras para los equipos que operan a diario en estas áreas.
“Representa un avance muy importante que reafirma nuestro compromiso con la salud de las personas y con la continuidad operacional”, señaló Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, quien participó de la inauguración interna del sistema en faena.
La mejora en visibilidad y control del polvo es relevante no sólo desde el punto de vista de la seguridad laboral, sino también para la estabilidad de los procesos, destacó la empresa.
Así, un entorno con menor material particulado reduce riesgos asociados a detenciones no programadas, fallas operacionales y exposición prolongada de los trabajadores. Por lo mismo, más allá del componente sanitario y de seguridad, el proyecto tiene un efecto directo en la eficiencia de la planta. La nueva infraestructura permite capturar hasta nueve toneladas de polvo por hora, una cifra que supera ampliamente la meta de diseño original, estimada en 5,5 toneladas por hora.
El polvo capturado contiene cobre, por lo que su reincorporación al proceso productivo aporta valor adicional a la operación. “Este colector es una solución ingenieril y estructural a un desafío operacional que entrega beneficios a la salud y seguridad de nuestros trabajadores y trabajadoras, además de aportarnos mayor eficiencia para el logro de los objetivos comunes”, explicó el gerente general de Minera Antucoya, Ivo Fadic.
En un contexto de minería de bajas leyes, como el que caracteriza a Antucoya, la recuperación de material fino y su reinserción al proceso es un factor relevante para sostener márgenes y productividad, especialmente en escenarios de presión de costos.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Francisco Aninat, socio de Aninat Abogados: "En los próximos 12 meses, la meta es consolidarnos como uno de los estudios líderes en la resolución de las disputas de negocios en el país"
Tras la separación de Bofill Escobar Silva, estudio donde fue socio por más de 12 años, el profesional revela sus planes en la firma donde desarrollará el área de resolución de disputas complejas.
CChC apuesta por absorción de mano de obra local para reconstrucción del Biobío y desestima alzas de costos desmedidas
Desde el gremio proyectan que la baja actividad del sector compensará la demanda de insumos, evitando presiones inflacionarias. Pese a ello, el Sernac advierte sobre penas de cárcel para quienes incrementen los precios durante la vigencia del Estado de Catástrofe.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete