“Alivio” en Paranal: comunidad científica valora fin de INNA, pero recalca que la disputa fue por su ubicación y no por el proyecto

Desde el Observatorio Europeo Austral (ESO) calificaron la cancelación del megaproyecto de AES Andes como una "victoria para el cielo oscuro". Sin embargo, el mensaje de fondo de la comunidad astronómica y del Gobierno Regional es unánime: la industria del hidrógeno verde es bienvenida y necesaria, siempre que no ponga en riesgo la "zona cero" de la observación mundial.

Por: Matías Carrascosa

Publicado: Miércoles 11 de febrero de 2026 a las 18:51 hrs.

