Fitch cree que el recorte de gasto que propone Kast será "desafiante" y que podría verse complicado por las bajas de impuestos

La clasificadora de riesgo espera que el nuevo gobernante logre apoyos tanto en la Cámara como en el Senado para sacar adelante reformas que engrosen las arcas fiscales.

Continúan las reacciones de parte de entidades extranjeras respecto de la elección de José Antonio Kast como nuevo Presidente de la República.

Si el lunes fue JP Morgan y Moody´s, entre otras, este martes fue el turno de Fitch Ratings.

En un comentario enviado a clientes, la agencia clasificadora de riesgo advirtió sobre la "desafiante" tarea que tendrá la administración del republicano en controlar el aumento de la deuda pública.

"La administración del Presidente electo José Antonio Kast enfrentará desafíos para estabilizar la deuda pública. La plataforma electoral de Kast implica un ajuste fiscal más agresivo, pero las presiones de gasto social persistirán mientras que siguen siendo inciertos los beneficios en materia de crecimiento producto de los recortes tributarios previstos", señaló la agencia de rating.

En el reporte, la entidad destacó que Kast aseguró un apoyo informal de los tres partidos de Chile Vamos, por lo que lograría apoyo del Congreso para su agenda, ya que sumando los escaños de Chile Vamos y Republicanos en la Cámara solo le faltaría un puesto en el Senado y dos en la Cámara para obtener mayoría.

"Fitch espera que Kast construya una coalición basada en temas con independientes en el Senado y el PDG en la Cámara. También ha señalado una preferencia por el uso de medidas administrativas que no requieren apoyo del Congreso en áreas que considera urgentes, como el reforzamiento de la seguridad y la migración, si el consenso legislativo en esos temas claves de campaña son débiles", dijo la agencia.

Proyecciones

El documento reseña que Chile ha incumplido su meta presupuestaria en 2024 y "probablemente" ocurrirá lo mismo este año, con una deuda pública como porcentaje del PIB que continúa aumentando, "aunque se mantiene muy por debajo de la media de la categoría A de 57,4%".

"Amplias necesidades de financiamiento bajo la línea, incluyendo compras de acciones en organizaciones multilaterales, garantías de préstamos, créditos con aval del Estado y capitalizaciones de empresas públicas, están impulsando aumentos más rápidos de la deuda de lo que el déficit primario implica", argumentó Fitch.

En el reporte, la firma señaló que la "sólida mejoría" en los ingresos fiscales durante parte importante de este año fue parcialmente revertida por un gasto "inusualmente fuerte" durante octubre, lo que implicaría que Fitch empeoraría su proyección de déficit desde 2,2% del PIB a 2,4% este año.

"Esto nuevamente implicaría que no se alcanzaría la meta de déficit estructural de 1,6% del PIB, lo que debilitaría la credibilidad del marco fiscal", advirtió.

Fitch recordó que cuando mantuvo la nota de Chile en "A-" con perspectiva "estable" en septiembre pasado señaló que medidas de consolidación fiscal adicionales permitirían mantener la deuda por debajo del 45% del PIB.

"Kast se ha comprometido a un ajuste fiscal significativo al recortar cerca de US$ 6.000 millones en gasto del Gobierno dentro de 18 meses de asumir. Él dice que los recortes se enfocarán en gasto político y administrativo, no beneficios sociales ni servicios públicos, reconociendo potencial oposición pública a la consolidación", agregó.

Fitch complementó que los gastos son "elevados" en educación, salud y pensiones, a lo que se suma que "probablemente" habrá mayores presiones por los compromisos de gasto de campaña en migración y seguridad.

"Por lo tanto, esperamos que el recorte de US$ 6.000 millones sea desafiante y proyectamos déficits fiscales algo por sobre el 2% del PIB en 2026 y 2027 en ausencia de reformas fiscales estructurales", opinión Fitch, señalando que ven una deuda pública llegando a 44% en 2027, 1,3 puntos porcentuales respecto a lo que estiman en septiembre.

Fitch concluye señalando que medidas como el recorte de impuestos corporativos de 27% a 23% y cambios en algunas regulaciones estatales podrían "impulsar" el crecimiento durante los próximos cuatro años: "Sin embargo, los recortes de impuestos podrían complicar los esfuerzos por contener el incremento de la deuda públicas a PIB, especialmente si los beneficios en materia de crecimiento toman más tiempo en materializarse".