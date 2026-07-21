Ampliar infraestructura y capacidades

Señor Director:

La decisión de iniciar los estudios para una tercera pista y nuevos terminales en el Aeropuerto de Santiago refleja una virtud poco frecuente: planificar la infraestructura que el país necesitará dentro de varias décadas. Ese mismo enfoque de largo plazo debería extenderse a otro activo igualmente estratégico, aunque mucho menos visible: la infraestructura de capacidades.

Durante el siglo XX, el crecimiento dependió de construir carreteras, puertos, aeropuertos y redes energéticas que conectaran mercados y redujeran costos. Esa infraestructura sigue siendo indispensable.

Pero en una economía impulsada por el conocimiento y la inteligencia artificial, ya no basta.

Hoy la productividad también depende de las capacidades de las personas y de las organizaciones para aprender, innovar, adaptarse y transformar la tecnología en valor. Sin esa infraestructura de capacidades, incluso las mayores inversiones en capital físico o digital tendrán un impacto limitado.

El desafío del desarrollo ya no consiste solo en ampliar la infraestructura que mueve personas y mercancías. También exige construir la infraestructura que moviliza conocimiento. Porque, en las próximas décadas, las economías más competitivas no serán únicamente las que inviertan más, sino aquellas que desarrollen mejores capacidades.



Jesús Juyumaya, PhD

Vera Voitova, PhD

Facultad de Economía y Negocios Universidad Andrés Bello