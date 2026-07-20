Se derrite el acuerdo: MCP y Cururo desisten de su plan para unificar El Colorado, Farellones y Valle Nevado
El viernes pasado, ambas firmas presentaron ante la FNE un desistimiento de continuar con la operación producto de algunas medidas de mitigación exigidas. Tras la decisión, ambas insistieron que el acuerdo "habría representado la mejor alternativa para los consumidores locales, para la economía nacional, y para la sostenibilidad de los centros de esquí”.
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Un paso atrás fue el que dieron Mountain Capital Partners (MCP), operador de los centros de ski Valle Nevado y La Parva; e Inversiones Cururo SpA (accionistas controladores de Andacor), en su plan para que la primera pasara a adquirir y controlar a la propietaria de los centros de nieve, El Colorado, Farellones, Pillán y Volcán Osorno.
Así lo anunciaron este viernes 17 de julio, cuando ambas presentaron ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) un desistimiento de continuar con la anhelada operación.
El origen de la operación, cabe recordar, se remonta a septiembre de 2025, cuando ambas notificaron a la FNE del plan y la Fiscalía comenzó a investigar la posible adquisición.
Sin embargo, en enero pasado la solicitud enfrentó su primer traspié, cuando la FNE concluyó que la fusión podría reducir sustancialmente la competencia en el mercado de nieve –corriendo el riesgo de generar una "cuasi-monopolización" del mercado de entradas para los centros de esquí– y extendió la investigación a una segunda fase.
Al respecto, a través de una declaración pública, MCP e Inversiones Cururo SpA explicaron que la FNE consideró que se “requerían medidas estructurales que habrían implicado la venta de alguno de los centros de los Tres Valles a un tercero", y que "naturalmente, tales medidas son incompatibles con los objetivos de inversión de MCP y el objetivo de las partes de crear uno de los destinos de montaña más grandes y accesibles del mundo”.
Pese a la decisión de no seguir con la operación, las dos firmas declararon que su compromiso “con el desarrollo del turismo de montaña en Chile, y con la visión que ha inspirado esta iniciativa, permanece plenamente vigente”.
Y, en esta línea, insistieron que aún tienen la convicción de que la integración de los activos propuesta "habría representado la mejor alternativa para los consumidores locales, para la economía nacional, y para la sostenibilidad de los centros de esquí”.
“No obstante lo anterior, continuaremos trabajando en el desarrollo de nuestros centros de montaña e impulsando iniciativas que contribuyan a la industria del esquí, de manera que Chile aproveche plenamente uno de sus mayores potenciales turísticos”, finalizaron.
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