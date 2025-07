Los planes de Mountain Capital Partners para lograr la venia de la FNE y crear la mayor oferta esquiable de todo el hemisferio Sur

Un reciente informe internacional elaborado por el consultor especializado en turismo de invierno, el suizo Laurent Vanat, da cuenta de que en el mundo hay 68 países que cuentan con centros de esquí. De ellos, 62 están en hemisferio norte y sólo seis en hemisferio sur.



La poca oferta que hay a este lado del mundo en el concierto internacional, sumado a que Chile puede aprovechar la contra estación respecto de los centros invernales de Estados Unidos, llevaron a Mountain Capital Partners (MCP) y a su fundador y gestor James Henry Coleman Jr, a poner sus ojos en Chile.



Este grupo gestor de varios complejos en Colorado, Arizona, Utah, Nevada, entre diversos lugares de Estados Unidos, ya administra en Chile Valle Nevado y La Parva. Y esta semana, oficializó un acuerdo para tomar el control de la sociedad Andacor, que opera El Colorado y Farellones, además de otros dos complejos en el sur de Chile (Pillán y Volcán Osorno), a través de un aumento de capital por hasta $ 6 mil millones.



De prosperar este acuerdo, se convertirá en un actor relevantísimo para la industria del esquí nacional, al aglutinar lo que se considera el dominio esquiable con mayor potencial de Chile y Sudamérica, ya que los cuatro complejos juntos de la RM “formarían un área de más de 120 kilómetros de pistas y una gran posibilidad para seguir expandiéndose gracias a que les quedan otras 80.000 hectáreas por explotar, creando la mayor oferta esquiable de todo el hemisferio sur”, destaca el sitio especializado Nevasport.



Según entendidos, el acuerdo de MCP con Andacor está directamente ligado a la rama de Mike Leatherbee -socio de Andacor-, que los podría dejar en conjunto con entre el 53% y el 67% de la propiedad de la sociedad, dependiendo de cómo se den los ejercicios de suscripciones de las opciones preferentes en el aumento de capital por el que entrará MCP.



Estos mismos entendidos indican, de hecho, que la otra rama en Andacor, la de Anita Leatherbee -que está cómoda con que llegue este otro inversionista a la sociedad-, eventualmente podría no diluirse y suscribir toda su parte en el referido aumento. Mike Leatherbee, en cambio, sí se diluiría para dar pie al ingreso del nuevo socio estadounidense.



La operación, con todo, está sujeta a varias condiciones, y una de ellas es lograr la venia de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). En el entorno del grupo extranjero dicen que ante este regulador ya mostraron que la operación no cumplía con los requisitos para someterla al control obligado de las operaciones de concentración bajo la norma chilena, pues por ingresos no supera los umbrales establecidos.



Pero habiendo ya una investigación de oficio de la FNE generada a propósito de que MCP accedió al control de La Parva, están contentos de que el regulador, más allá de la norma de umbrales, de todas formas examinará en detalle el efecto que este nuevo deal tendrá en el mercado geográfico de la RM del esquí, al quedar todos los centros de la zona ligados a MCP.



Por ello, ya están ideando estrategias en orden a tener que eventualmente ofrecer medidas de mitigación. En este caso, por la naturaleza de los activos adquiridos, esas mitigaciones tendrían que ir por el lado de ofrecer medidas en torno a los precios a público, pero no desinversiones, dicen en el entorno de MCP.



Esto, a pesar de que la operación cuenta con amplio respaldo entre muchos stakeholders, incluidos acreedores de Andacor -sociedad que está sometida a una Reorganización Judicial-, quienes ven en esta inyección de recursos la posibilidad de que zafe de la quiebra y paguen sus deudas.



Sin ir más lejos, incluso en la Asociación de Centros de Ski de Chile A.G (Aceski) -el gremio que reúne a 12 centros de Chile-, hay una mirada positiva.



“Que alguien controle un centro en una ciudad es lo más normal del mundo en el mercado internacional (…) Nosotros creemos que lo que ha traído MCP es una visión muy democratizadora de la montaña, más que concentradora, que van en la dirección completamente contraria a lo que podría ser una posible amenaza a la libre competencia. Todo lo contrario. El hecho de que hayan incluso bajado los precios, de que hayan liberado el ticket para niños menores de 12 años y mayores de 65 años, da muestras también de la visión. Y creemos que el gran desafío que tiene el sector, más que repartir la torta existente, es que logremos una mayor penetración en los mismos chilenos. Hoy día son 500.000 los chilenos que esquían, de una población de 20 millones”, dice James Ackerson, el presidente de Aceski.



Ackerson destaca que el interés de MCP habla del potencial que tiene Chile en la industria y apunta a que grandes operadores se fijen en Chile se traduce en mayores capacidades de financiamiento, de grandes inversiones, mayor empleabilidad y también en mayor atracción turística del extranjero.



El sector en Chile viene saliendo de una temporada récord en 2024, en la que se dieron por lejos los mejores resultados de la última década para el sector de la nieve y montaña, en varios parámetros. De partida, su duración fue la mayor en la última década, con 121 días, frente a un 2023 de sólo 96 días. Y en visitas, hubo 1.194.880 esquiadores, superior a los 867.227 de la temporada previa. Este auge también se reflejó en el empleo: 3.110 personas, por sobre las 3.049 de 2023. En valor, el sector generó más de US$ 268 millones, de los cuales US$ 219 millones fueron ingresos de divisa por turistas extranjeros.