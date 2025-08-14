China, Brasil, IA y stock inmobiliario: los cuatro frentes que ofrecerá BTG Pactual en su Asset Day

La tercera edición del Asset Day de BTG Pactual Chile ya tiene fecha: será el próximo miércoles 20 de agosto desde las 08:30 horas. El encuentro, exclusivo para clientes institucionales, reunirá a expertos nacionales e internacionales en torno a cuatro temas clave del panorama financiero actual.

La conferencia central, titulada "Made in China vs Made for China: el confl icto que redibuja el mapa económico global", contará con la participación de Zhengning Liu, economista jefe de CICC US Securities; Jonathan Krane, CEO de KraneShares; y João Scandiuzzi, socio y estratega global de BTG Pactual.

Luego vendrán tres encuentros temáticos en paralelo. El primero, sobre el stock inmobiliario en Chile, contará con representantes del BancoEstado, BICE-Security y el ESE Business School. El segundo abordará la infraestructura para inteligencia artificial y tendrá entre sus expositores al vicepresidente de GTD, Manuel José Casanueva, y al director ejecutivo del Índice Latinoamericano de IA, Rodrigo Durán. Y el tercero estará enfocado en las implicancias del escenario económico brasileño para la renta fija y variable, con las intervenciones de Mansueto Almeida y Felipe Padua, ambos de BTG.

"Hemos considerado los temas más contingentes para nuestra comunidad de inversionistas institucionales y, con una perspectiva de trabajo, darles un ángulo más profundo que sea un input valioso en la gestión de portfolios de inversión”, indicó el gerente general de BTG Pactual Asset Management, Hernán Martin.