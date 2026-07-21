Décimo día de escalada en Medio Oriente: crudo se acerca a los US$ 90, pero expertos advierten complacencia

Con las hostilidades extendiéndose al mar Rojo y nuevas amenazas sobre Bab el-Mandeb, se teme que el conflicto entre en una fase de guerra de desgaste.

“Ya no se trata de dinero. No se trata de ninguna otra causa superior. Se trata simplemente del miedo que está rigiendo la toma de decisiones en este momento”. Con esa frase, el CEO de la firma de riesgo marítimo Marisks, Dimitris Maniatis, resumió durante una sesión informativa de Lloyd’s List Intelligence la gravedad con que la industria marítima observa una escalada que ya cumple 10 días, se extiende al mar Rojo y amenaza con prolongarse mucho más de lo que los mercados parecen estar incorporando.

Este lunes el Brent llegó a superar brevemente los US$ 90 por barril antes de moderar su avance y cerrar en US$ 89,20. Pese a ello, el referencial internacional acumula un alza de 22,3% desde el cierre de junio (US$ 72,92), un movimiento que, para varios analistas, sigue siendo insuficiente frente al riesgo de una interrupción prolongada del suministro energético.

El investigador de commodities de energía de Barclays, Amarpreet Singh, sostuvo que “los próximos días y semanas ofrecerán una visión más clara del nivel sostenible de exportaciones de petróleo de la región bajo los renovados bloqueos duales”, pero advirtió en una nota a sus clientes que, “tal como están las cosas, creemos que los mercados petroleros siguen mostrándose demasiado complacientes ante las posibles consecuencias para las reservas, que, a diferencia del inicio de la guerra, se encuentran en su nivel más bajo de los últimos cinco años”.

Una evaluación similar hizo el jefe de análisis geopolítico de la firma noruega Rystad Energy, Jorge León, quien planteó en un informe que “si no se materializa un alto el fuego y Ormuz permanece prácticamente cerrado mientras se intensifica la amenaza de los hutíes al transporte marítimo en el mar Rojo, el riesgo de un repunte significativo en los precios del petróleo sería considerable”.

La guerra

La advertencia sobre la creciente amenaza de los hutíes en el mar Rojo y el estercho de Bab al-Madeb coincide con el diagnóstico del director del Centro de Estudios Internacionales UC, Jorge Sahd, quien sostuvo que el conflicto ya dejó atrás la lógica de una escalada puntual para entrar en una etapa más prolongada. “Todo indica que hemos entrado a una fase de guerra de desgaste, es decir, que forma parte del paisaje geopolítico, con ataques selectivos de parte de Estados Unidos, reacciones de los países aliados, tensiones de Israel con vecinos como el Líbano y, en paralelo, negociaciones. Ese escenario puede prolongarse en el tiempo y postergar la normalización del mercado energético”, afirmó.

Para Sahd, el principal riesgo sigue concentrándose en las rutas marítimas por donde transita una parte relevante del comercio mundial de crudo. “Si no se logra un cese al fuego y el estrecho de Ormuz permanece bloqueado, y a eso sumamos la amenaza al transporte marítimo de Arabia Saudita por el mar Rojo, que significa cerca de 2,5 millones de barriles diarios, el riesgo de un alza significativa de los precios del petróleo aumenta”, advirtió.

El académico agregó que las medidas adoptadas hasta ahora por las principales economías solo ofrecen un alivio temporal. “Las principales potencias han recurrido a las reservas estratégicas de petróleo para intentar mitigar los efectos del alza de precios. Eso es lo que han hecho estos cinco meses. Pero no es sostenible en el largo plazo seguir usando esas reservas. Por lo tanto, el punto crítico hoy es el estrecho de Ormuz”, concluyó.

En paralelo a estas advertencias, el conflicto siguió escalando sobre el terreno. Tras la muerte de dos militares estadounidenses, Donald Trump anunció una nueva ronda de bombardeos contra Irán y aseguró que “Irán pagará el precio”, mientras insistió en que Washington responderá a cualquier nuevo ataque. Al mismo tiempo, mediadores regionales continuaban impulsando una tregua temporal de 10 días para intentar reactivar el acuerdo alcanzado el mes pasado, aunque sin avances visibles.

Desde Teherán, el presidente del Parlamento y principal negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, señaló este lunes que “los estadounidenses siguen trayendo nuevo equipo militar a la región y dicen que quieren detener la guerra”. Pese a ese tono, el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baghaei, afirmó que Irán mantiene abierta la vía de las negociaciones con Washington siempre que estas respondan al “interés nacional”, aunque recalcó que cualquier decisión dependerá de la evolución de los acontecimientos.

En el nuevo frente marítimo, los hutíes -organización político militar de Yemen, aliada de Irán- anunciaron un “bloqueo naval total” contra Arabia Saudita a través del estrecho de Bab el-Mandeb, argumentando que la medida responde al “asedio opresivo” impuesto por Riad.