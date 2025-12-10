Autobombo ambiental

Señor Director:

La evaluación que la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, realizó en DF sobre su gestión revela una omisión crítica en la ambición climática de Chile: la exclusión del sector forestal como la principal herramienta de mitigación con la que contamos.

A pesar de que la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC) exige la carbono neutralidad para 2050, el sector forestal -nuestra principal reserva natural de carbono- no es valorado como corresponde, sino que es mirado desde la sospecha y no desde la estrategia. La ministra excluye de su próspero balance al mundo de la madera. Durante décadas, el sector forestal fue el pilar silencioso de la acción climática chilena. Nuestros bosques —plantados y nativos— capturan carbono a una escala que ningún otro sector puede igualar. Somos responsables de prácticamente toda la captura neta de carbono del país. No existe tecnología, impuesto verde ni fondo climático capaz de reemplazar este aporte en el corto ni mediano plazo.

Es imperativo que el ministerio reconozca explícitamente al sector forestal y la reforestación sostenible como una solución estructural para la reducción de la huella de carbono nacional. Estos objetivos no serán alcanzables si nuestro capital natural terrestre queda fuera de la ecuación.

Michel Esquerré

Presidente Nacional de PymemadRené Muñoz Gerente de la Asociación de Contratistas Forestales AG