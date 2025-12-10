Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Autobombo ambiental

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 11 de diciembre de 2025 a las 04:03 hrs.

Señor Director:

La evaluación que la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, realizó en DF sobre su gestión revela una omisión crítica en la ambición climática de Chile: la exclusión del sector forestal como la principal herramienta de mitigación con la que contamos.

A pesar de que la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC) exige la carbono neutralidad para 2050, el sector forestal -nuestra principal reserva natural de carbono- no es valorado como corresponde, sino que es mirado desde la sospecha y no desde la estrategia. La ministra excluye de su próspero balance al mundo de la madera. Durante décadas, el sector forestal fue el pilar silencioso de la acción climática chilena. Nuestros bosques —plantados y nativos— capturan carbono a una escala que ningún otro sector puede igualar. Somos responsables de prácticamente toda la captura neta de carbono del país. No existe tecnología, impuesto verde ni fondo climático capaz de reemplazar este aporte en el corto ni mediano plazo.

Es imperativo que el ministerio reconozca explícitamente al sector forestal y la reforestación sostenible como una solución estructural para la reducción de la huella de carbono nacional. Estos objetivos no serán alcanzables si nuestro capital natural terrestre queda fuera de la ecuación.

Michel Esquerré

Presidente Nacional de PymemadRené Muñoz Gerente de la Asociación de Contratistas Forestales AG

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Arturo Squella, presidente Partido Republicano: “Hay una autocrítica interna que esperamos corregir de cara al debate de hoy”
2
Economía y Política

El plan que alista José Antonio Kast para su primer día si se convierte en Presidente electo
3
Empresas

Traspié en acuerdo Codelco-SQM en Contraloría: Corfo retira del trámite de toma de razón contrato clave
4
Empresas

Asociación de bancos sale al paso por “bono pie” y llama a gremio inmobiliario a entregar antecedentes
5
Regiones

Abogado de tripulantes del Bruma confirma querella criminal contra presidente del directorio y gerente general de la pesquera Blumar
6
Empresas

Grupo Pampa aumentó participación en Cascadas de SQM y redujo su deuda en 65% previo a simplificación
7
Empresas

CMPC defiende ante el mercado su plan para financiar los US$ 4.600 millones de megaproyecto en Brasil
8
Mercados

No solo el retail: prefijo 600 golpea a empresas financieras que buscan contactar a los clientes morosos
VER MÁS
VER MÁS