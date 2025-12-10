Barreras a la inclusiónlaboral

Señor Director:

El artículo de DF titulado “A medio camino está aún la inclusión laboral” retrata algo que escuchamos siempre, que hay más interés por contratar, pero que no se pasa de la intención a la acción. Lo dicen los propios headhunters: el 54% ve mayor disposición, pero el 46% siente que todo sigue igual. Y 88% reconoce sesgos que frenan el empleo real. Eso es la estructura del problema.

La Ley 21.015 establece que toda empresa con 100 o más trabajadores debe tener al menos 1% de personas con discapacidad en su dotación. Si no cumple por “razones fundadas”, la salida subsidiaria es donar 24 ingresos mínimos mensuales líquidos por cada persona faltante y 2 sueldos mínimos al mes por vacante no cubierta. Esa alternativa debía ser excepcional, no el modo por defecto.

En redes circula un dato duro: solo cerca de un tercio declara cumplir con contratación directa. Pero el punto de fondo es peor, pues no hay una cifra oficial consolidada, debido a que el Estado no ha construido un sistema de verificación robusto. Y esta falta de fiscalización termina premiando al que elude.

El Estado debe ser juez y parte responsable: fiscalizar y sancionar con fuerza, y también cumplir ejemplarmente en lo público. Sin eso, seguiremos a medio camino. Y las personas con discapacidad seguirán esperando la puerta, que la ley ya prometió abrir.

Andrea Zondek

Presidenta Fundación Tacal