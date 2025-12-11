Click acá para ir directamente al contenido
Cartas

Caminar y mascarchicle a la vez

Por: Equipo DF

Viernes 12 de diciembre de 2025

Señor Director:

A los ricos y su riqueza hay que tratarlos bien. Así, ojalá vivan en Chile e inviertan en Chile.

Pero como se puede caminar y mascar chicle a la vez, junto a la obsesión por el crecimiento (bienvenida obsesión, no la dejemos nunca), es esencial reducir los niveles de desigualdad, tema que no debiera obedecer a modas.

El informe elaborado por el World Inequality Lab y coordinado por los economistas Thomas Piketty y Lucas Chancel (publicado por DF) habla de diferencias que siguen siendo escandalosas.

Quitémosle piso y justificación a eventuales nuevas revueltas sociales en el corto y mediano plazo. Espero que José Antonio Kast lo considere de manera esencial en su plan de Gobierno. Y si no está en su programa, que lo incorpore.

Christian von der Forst A.

