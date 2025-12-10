Concesiones: lo que se olvidó en primera vuelta

Señor Director:

Ad portas del 14 de diciembre, las propuestas de los candidatos presidenciales en materia de concesiones e inversión en obras públicas, bajo el estandarte de la permisología, son parte de la agenda pública.¿Qué tienen Kast y Jara en común? Con motivo de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales los dos tendrán el mismo punto de partida, lo que ya implicaría un avance, sin embargo, aún hay cosas que hacer. Ambos proponen acelerar la inversión, implementar cambios relacionados al SEIA, e impulsar el trabajo entre lo público y privado.

Existe consenso en que Chile necesita agilizar permisos, fortalecer la certeza regulatoria y reactivar una agenda de infraestructura estratégica. El único problema es que no son claros en el cómo y carecen de medidas concretas, por lo que deberían acoger algunas propuestas de los candidatos de primera vuelta.

Parisi planteaba una regla fiscal que aumentara la inversión pública al 3,5% del PIB, y la modernización del DS 75 del MOP; en tanto, Kaiser introducía una propuesta innovadora: permitir crowdfunding ciudadano para financiar infraestructura.

Mientras Jara representa la continuidad, Kast, propone un cambio profundo. Entre ambas alternativas, una genera mayor confianza en los inversionistas, y es esa confianza la que debería abrir espacio para actuar.

Óscar Gajardo Carreño

Socio de GDO Abogados