Construir confianza
Señor Director:
En relación con la columna “Crisis del emprendimiento chileno”, publicada el pasado 2 de marzo por Consuelo Pi, quisiera aportar una perspectiva distinta basada en mis 12 años operando y conectando inversionistas con emprendedores.
No corresponde generalizar una “crisis” que ignore el trabajo serio de quienes impulsan la innovación día a día. Invertir en este activo requiere responsabilidad: la educación financiera y la diversificación son claves para gestionar la incertidumbre intrínseca a la innovación y proteger el patrimonio.
En Broota, hemos gestionado $ 33.500 millones en 85 campañas con 5.200 inversionistas. Casos como Pago Fácil, Wild Foods, Zapping, Poliglota, Datascope o FarmaLoop demuestran que, al aportar rigor y transparencia a startups que carecen de confianza inicial, logramos resultados extraordinarios.
Generalizar sin ejemplos concretos estigmatiza el ecosistema. Si hay malas prácticas, lo responsable es identificarlas con nombre y apellido. Broota cree que el éxito no debe disociarse de la confianza. Invitamos a construir soluciones en lugar de alimentar narrativas que dificultan un debate constructivo sobre cómo profesionalizar nuestra industria.
Federico Iriberry
Cofundador de Broota