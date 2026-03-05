Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Construir confianza

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 6 de marzo de 2026 a las 04:05 hrs.

Señor Director:

En relación con la columna “Crisis del emprendimiento chileno”, publicada el pasado 2 de marzo por Consuelo Pi, quisiera aportar una perspectiva distinta basada en mis 12 años operando y conectando inversionistas con emprendedores.

No corresponde generalizar una “crisis” que ignore el trabajo serio de quienes impulsan la innovación día a día. Invertir en este activo requiere responsabilidad: la educación financiera y la diversificación son claves para gestionar la incertidumbre intrínseca a la innovación y proteger el patrimonio.

En Broota, hemos gestionado $ 33.500 millones en 85 campañas con 5.200 inversionistas. Casos como Pago Fácil, Wild Foods, Zapping, Poliglota, Datascope o FarmaLoop demuestran que, al aportar rigor y transparencia a startups que carecen de confianza inicial, logramos resultados extraordinarios.

Generalizar sin ejemplos concretos estigmatiza el ecosistema. Si hay malas prácticas, lo responsable es identificarlas con nombre y apellido. Broota cree que el éxito no debe disociarse de la confianza. Invitamos a construir soluciones en lugar de alimentar narrativas que dificultan un debate constructivo sobre cómo profesionalizar nuestra industria.

Federico Iriberry

Cofundador de Broota

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

“Espero ser invitado cuando se inaugure”: director de Fundación Defendamos la Ciudad da por segura la apertura del nuevo proyecto en exhotel Punta Piqueros
2
Regiones

Empresario de Limache deja fortuna a Bomberos, pero herederos llevan más de tres años sin poder cobrar legado
3
Economía y Política

"No son buenas noticias": informe del CFA se toma la agenda en el equipo de Kast a una semana del cambio de mando
4
Empresas

Exministra del Medio Ambiente sería la carta de las AFP para completar en el directorio de Falabella
5
Economía y Política

El sector público cierra el 2025 con una nueva caída en la cantidad de trabajadores
6
Economía y Política

IPC de febrero sorprende sin variación y la inflación en 12 meses se modera a su menor nivel desde mediados de 2020
7
Empresas

Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo: “Es una vergüenza estar cerca de los US$ 35.000 per cápita y tener esta cantidad de gente sin vivienda”
8
Internacional

China ordena a refinerías detener exportaciones de diésel y gasolina para priorizar el mercado interno por conflicto en Medio Oriente
VER MÁS
VER MÁS