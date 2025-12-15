Click acá para ir directamente al contenido
Del triunfo a la gobernabilidad

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 16 de diciembre de 2025 a las 04:06 hrs.

Señor Director:

Los chilenos se manifestaron y, a lo largo de todo Chile, pintaron el país de azul: un rechazo contundente a la propuesta de la candidata comunista. Sin embargo, el cambio recién comienza y, para ello, será esencial construir puentes. En cuatro años no se logrará remediar completamente el daño que este Gobierno le hizo a Chile, pero sí se podrá avanzar en la medida en que se alcancen acuerdos políticos que permitan impulsar nuevas y mejores políticas públicas, centradas en la seguridad, la salud y el empleo.

Una maratón debe correrse con inteligencia. Y justamente eso es lo que el Presidente electo, José Antonio Kast, debe buscar en el equipo que le tocará conformar para que Chile vuelva a brillar.

Carlos Pérez-Cotapos U.

VER MÁS