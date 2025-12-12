Acreedores visan reorganización de Santa Martina: dueños no venden y acuerdan millonario pago a banco
Luz verde para la reorganización judicial de Hacienda Santa Martina, el club de golf de Lo Barnechea ligado al empresario Munir Hazbún. El jueves pasado, los acreedores de la inmobiliaria aprobaron una nueva propuesta, la que considera un millonario pago al Banco Internacional.
Con anterioridad, la compañía había planteado la venta del 100% de las acciones para asegurar su continuidad operativa bajo nuevos controladores y pagar deudas. Esto no está incorporado en el plan recientemente aprobado.
En su solicitud de reorganización judicial, la inmobiliaria reveló pasivos totales por más de $ 47.904 millones, los que bajan a $ 30.894 millones excluidas las empresas relacionadas. Los principales acreedores son el Banco Internacional, con el 84% de los pasivos (excluidas personas relacionadas), equivalente a $ 25.963 millones. Le siguen Primus Capital, con el 3% ($ 1.063 millones) y la Tesorería General, también con el 3% ($ 984 millones).
Otros acreedores bancarios que figuran en la lista presentada por la inmobiliaria son los bancos Security ($ 362 millones) y el Itaú ($ 36,9 millones).
Los pagos
La propuesta aprobada considera el pago en cuotas del 35% de las acreencias (condonando el 65% de las mismas) a cada uno de los acreedores cuyos créditos se encuentren garantizados con hipoteca, esto es, los bancos Internacional y Security, además de Primus Capital.
En el caso del Banco Internacional, se considera un primer pago de UF 80 mil (unos $ 3.172 millones), a concretarse una vez vencido el plazo para impugnar el acuerdo de reorganización o el día 23 de diciembre de 2025, lo que ocurra primero. Luego, sucesivos desembolsos entre los años 2026 y 2030 que suman UF 130 mil (unos $ 5.155 millones).
Se considera, además, una cuota final de UF 391.263 ($ 15.515 millones), a pagar el 1 de enero de 2031. “Sin embargo, esta última cuota no será exigible y será condonada o remitida, por el acreedor Banco Internacional, en caso de que la firma deudora cumpla de conformidad con la presente propuesta de acuerdo con el pago de las cuotas”, dice el acuerdo aprobado.
