Corte Suprema elige a Gloria Ana Chevesich como su primera presidenta en 200 años

La ministra Gloria Ana Chevesich fue elegida por sus pares para presidir la Corte Suprema por el bienio 2026-2027, con lo que se convierte en la primera mujer en encabezar el máximo tribunal en sus 200 años de historia.

La decisión fue unánime y sus funciones como presidenta iniciarán a partir del próximo 6 de enero. Para esta ocasión, votaron todos los ministros titulares, excepto Diego Simpertigue, suspendido en el marco de un sumario por la llamada trama bielorrusa y enfrentando una acusación constitucional en el Congreso.

Chevesich (67) es abogada egresada de la Universidad de Chile, con una larga trayectoria como integrante de la Corte Suprema, instancia a la que ingresó en agosto de 2013 por nominación del exPresidente Sebastián Piñera.

Previamente fue relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago hasta 1994 para luego ejercer el mismo cargo pero en la magistratura que pasará a presidir.

“El Pleno me nombró Presidenta de la Corte Suprema, lo que asumo con humildad y con el compromiso de cumplir íntegramente todas las funciones y obligaciones asociadas al cargo, como lo han hecho mis antecesores”, expresó la futura titular del máximo tribunal en su primer diálogo con la prensa tras la votación.