Desarrollo digital

Publicado: Jueves 8 de enero de 2026 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

El reciente estudio sobre “El costo del suelo digital en Chile” de Idicam y G&A Comsultores, publicado en DF, da cuenta del alza en los arriendo de suelo para infraestructura móvil, lo que vuelve a encender una alerta relevante. El despliegue de redes digitales -base del acceso a servicios esenciales como educación, salud y seguridad- depende de condiciones habilitantes claras, predecibles y coherentes con el objetivo de cerrar la brecha digital. Entonces, ¿cómo se articula la nueva condición de internet como servicio público con la realidad de un mercado de sitios y torres donde la asimetría de información y de poder de negociación es evidente?

Luciano Ahumada

Director Escuela de Informática y Telecomunicaciones UDP

