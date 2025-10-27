Click acá para ir directamente al contenido
Digitalizar para formalizar

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 28 de octubre de 2025 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

Más de dos millones de personas trabajan en Chile sin contrato ni seguridad social. La informalidad alcanza casi el 26%, frena la productividad y limita nuestra competitividad. Pero, como muchos desafíos de la era digital, también puede transformarse en oportunidad.

La digitalización -desde la factura electrónica hasta los pagos digitales- reduce barreras de entrada a la formalidad y mejora la inclusión financiera. Y es especialmente relevante para las PYME, que representan el 98% de las empresas y generan cerca del 65% del empleo formal en el país.

Si aceleramos su transformación digital y formamos talento en habilidades digitales, ganamos todos: más productividad, más empleo formal y más equidad.

Jeannette Escudero

Directora ejecutiva, Talento Digital para Chile

