PayPal llega a un acuerdo para incorporar una billetera digital en ChatGPT de OpenAI
Dado que los consumidores siguen mostrando un fuerte dinamismo en el gasto, PayPal elevó su pronóstico de ganancias ajustadas por acción para 2025 de US$ 5,35 a US$ 5,39.
PayPal Holdings Inc. elevó su pronóstico de ganancias para todo el año y anunció una alianza con OpenAI para integrar su billetera digital en ChatGPT, lo que hizo que sus acciones se dispararan en las primeras operaciones de Nueva York.
Dado que los consumidores siguen mostrando un fuerte dinamismo en el gasto, PayPal elevó su pronóstico de ganancias ajustadas por acción para 2025 de US$ 5,35 a US$ 5,39, frente a los US$ 5,15 a US$ 5,30 que informó en julio. La empresa también anunció un programa de dividendos que pagará 14 centavos por acción este trimestre.
“Esta empresa es más fuerte hoy que hace dos años”, declaró el martes el director ejecutivo Alex Chriss. “Con ventajas competitivas diferenciadas, una dirección estratégica clara y un impulso de ejecución en constante crecimiento, creemos que estamos en una posición excepcional para triunfar en el futuro”.
Las acciones de PayPal, que habían caído casi un 18% este año hasta el lunes, subieron un 14% en las primeras operaciones de Nueva York.
Cientos de millones de usuarios de OpenAI ya utilizan la inteligencia artificial generativa de la startup para encontrar productos, y la nueva alianza significará que PayPal proporcionará la tecnología de pago para convertir esas búsquedas en compras reales.
Tercer trimestre
Las pérdidas de transacciones y créditos de PayPal en el tercer trimestre superaron las estimaciones de los analistas, aumentando más del 37% respecto al año anterior a US$ 483 millones, en comparación con los US$ 479 millones esperados.
El volumen total de pagos superó las expectativas de US$450,3 mil millones, con un aumento del 8% hasta los US$ 458,1 mil millones. El margen de transacción en dólares, que representa los ingresos de la empresa por el procesamiento de transacciones después de deducir gastos, fue de US$ 3,87 mil millones.
Durante este período, la firma de crédito privado Blue Owl Capital Inc. acordó comprar aproximadamente US$ 7.000 millones de los préstamos de PayPal con opción de compra inmediata y pago posterior durante los próximos dos años, otro ejemplo de cómo el mercado de crédito privado, valorado en US$ 1,7 billones, continúa expandiéndose. PayPal gestionará todas las actividades de atención al cliente para los préstamos, incluyendo la suscripción y el servicio, pero no tendrá que mantener los activos en su balance.
