Tesla pierde la corona frente a la china BYD tras reportar una caída de 8,6% en sus ventas anuales

Las entregas del cuarto trimestre disminuyeron un 16% a 418.227 vehículos, por debajo de las estimaciones de lo esperado.

Las ventas de vehículos de Tesla cayeron un 8,6% el año pasado, lo que dejó a la compañía liderada por Elon Musk muy por detrás de la china BYD en el ranking mundial de fabricantes de autos eléctricos.

Las entregas del cuarto trimestre disminuyeron un 16% a 418.227 vehículos, informó Tesla en un comunicado este viernes, por debajo de las estimaciones de los analistas recopiladas por Bloomberg.

BYD, en contraste, aumentó las ventas de unidades totalmente eléctricas tanto en el trimestre como en el año completo, con entregas de casi 2,26 millones de EV, frente a 1,64 millones de Tesla.

Musk logró desviar la atención de la caída de ventas de Tesla al destacar avances en su prolongado esfuerzo por lanzar un negocio de robotaxis. Sin embargo, aunque la empresa inició pruebas sin conductor hacia el final del año, hasta ahora los consumidores solo pueden solicitar viajes con un número reducido de autos en Austin y el área de la bahía de San Francisco, con supervisores de seguridad en los asientos delanteros.

BYD se despegó de Tesla el año pasado tras haber quedado apenas por detrás de su homólogo estadounidense en 2024. Si bien el fabricante chino entregó más autos totalmente eléctricos en el cuarto trimestre de ese año, Tesla mantuvo una leve ventaja en el total anual. BYD también vendió más de 2 millones de híbridos enchufables en cada uno de los últimos dos años.

Wall Street se ha vuelto cada vez más escéptico sobre las perspectivas de ventas de Tesla para 2026. Hace apenas dos años, los analistas preveían que Tesla entregaría más de 3 millones de vehículos. La estimación promedio se ha desplomado hasta alrededor de 1,8 millones.

El director ejecutivo de Tesla cerró el año generando expectativas en torno al Cybercab, un auto compacto biplaza con puertas tipo alas de mariposa. Aunque el prototipo presentado por primera vez a fines de 2024 carecía de volante y pedales, la presidenta del directorio de Tesla, Robyn Denholm, dijo a Bloomberg News en octubre que la empresa venderá el vehículo con esos componentes si así lo exigen los reguladores.

Las acciones de Tesla subieron un 1,5% antes de la apertura del mercado en Nueva York este viernes, pero a esta hora caen 1,54%. Los papeles subieron un 11% el año pasado.