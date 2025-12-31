Las 500 personas más ricas del mundo sumaron un récord de US$ 2,2 billones a sus fortunas en 2025
Las fortunas de la magnate minera australiana Gina Rinehart y de la familia Luksic en Chile se beneficiaron del avance de las materias primas.
Las ganancias, que elevaron el patrimonio neto conjunto de las 500 personas en el ranking a US$11,9 billones, se vieron fuertemente impulsadas por la victoria electoral de Donald Trump a fines de 2024 y solo se vieron brevemente interrumpidas por los temores arancelarios en abril, cuando la caída de los mercados provocó la mayor destrucción de riqueza en un solo día desde la pandemia.
Las grandes tecnológicas encabezaron el avance, ya que la euforia por la inteligencia artificial siguió impulsando a las acciones de gran capitalización en EEUU.
Cerca de una cuarta parte de todas las ganancias registradas por el índice de riqueza de Bloomberg provino de solo ocho personas, entre ellas el presidente de Oracle Corp., Larry Ellison, el director ejecutivo de Tesla Inc., Elon Musk, el cofundador de Alphabet Inc., Larry Page, y el fundador de Amazon.com Inc., Jeff Bezos. Sin embargo, esa contribución fue menor que la del año pasado, cuando esos mismos ocho multimillonarios representaron el 43% del total de las ganancias.
Cuando comenzó el año, Musk era sin discusión el nombre más destacado en la lista de los más ricos del mundo. Se convirtió por primera vez en un actor político de peso tras donar casi US$300 millones a la campaña de reelección de Trump y pasó gran parte de los primeros meses de 2025 en Washington, liderando los esfuerzos del gobierno para recortar costos.
Sin embargo, fue Ellison, y no Musk, quien terminó acaparando la atención. Impulsado por una fuerte alza de las acciones de Oracle, gracias a sus enormes inversiones en inteligencia artificial, Ellison superó brevemente a Musk como el hombre más rico del mundo en septiembre. Aunque las acciones de Oracle luego retrocedieron cerca de 40% desde su máximo, Ellison cerró el año en los titulares por su participación en la oferta de Paramount Skydance Corp., dirigida por su hijo David Ellison, para adquirir Warner Bros. Discovery Inc.
Las ganancias no se limitaron a EEUU. Mientras el índice S&P 500 registró un avance anual de 17% hasta el 30 de diciembre, fue superado por una ganancia de 22% del FTSE 100 del Reino Unido y un salto de 29% del Hang Seng de Hong Kong.
Familia Luksic, beneficiada por materias primas
Los ganadores
Uno de los principales activos de Trump, una participación en Trump Media, se disparó en valor en diciembre tras anunciarse una fusión con la empresa de fusión nuclear TAE Technologies, aunque sigue más de 70% por debajo de sus máximos de enero. El presidente también obtuvo una victoria en agosto cuando una multa civil por fraude de US$464 millones fue anulada en apelación, aunque el tribunal mantuvo la conclusión de que había violado la ley al inflar el valor de activos como su complejo Mar-a-Lago.
Y los perdedores
Durante la primera mitad del año, Strategy Inc., de Saylor, fue una de las estrellas del auge cripto, que alcanzó máximos históricos tras la victoria electoral de Trump en noviembre de 2024 y siguió subiendo a medida que el gobierno implementaba políticas favorables al sector. Strategy fue pionera en el modelo de “empresa tesorera cripto”, al mantener miles de millones de dólares en bitcoin en su balance y vender regularmente acciones adicionales para recaudar fondos y seguir acumulando activos digitales. Ese modelo generó enormes retornos hasta comienzos de octubre, cuando bitcoin marcó nuevos máximos. Sin embargo, poco después la tendencia se revirtió y la caída del valor de bitcoin hundió la cotización de Strategy en más de la mitad, arrastrando el patrimonio de Saylor casi US$6.000 millones desde su máximo.
Wang, cofundador y presidente de Meituan, la mayor plataforma de entrega de comida de China, vio caer su riqueza casi 31% en 2025 después de que la empresa reportara en noviembre su primera pérdida trimestral en casi tres años. Si bien los mercados accionarios chinos tuvieron un año destacado —el índice Shanghai Composite avanzó 18%—, Meituan sufrió por la débil demanda interna y la competencia con Alibaba Group Holding Ltd. y JD.com Inc. Como respuesta a los desafíos locales, Meituan avanzó en su expansión internacional, con ingresos recientes a Brasil y Medio Oriente.
